Erzurum'da beyaz sabah

Erzurun'a dün sabah saatlerinde kar yağdı. Kent merkezini kısa süreliğine beyaza bürüyen kar yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.

Erzurum'da beyaz sabah
01 Nisan 2020 Çarşamba 12:40

İlkbaharda olunmasına rağmen Doğu Anadolu Bölgesi'nde, hava sıcaklığı aniden düştü. Soğuyan havayla birlikte bu sabah Erzurum'a kar yağdı. Nisan ayının ilk günü yağan kar, kısa süreliğine kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışının yerini daha sonra ise yağmur aldı.
Erzurumlular baharda kışı yaşadıklarını, güneşli günlere hasret kaldıklarını söylerken Faruk Taber, "Erzurum'un geleneği bu, kış bitmemiş. Abrelin başı var, leyleğin karı var, derler burada. Yani kış hala devam ediyor" dedi.

Önceki Haber
Direk, 8 yıldır leyleklerin evi
Sonraki Haber
Yeşilçam'ın sert yüzü: Ekrem Bora
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.