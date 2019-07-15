Evimiz Çeşme'yi temiz tutalım

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, temiz çevre duyarlılığını arttırmak için plajda çöp topladı, 'Çeşme bizim evimiz, lütfen temiz tutalım' dedi

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, temiz çevre duyarlılığını arttırmak için meclis üyeleri, belediye personeli ve çevre dostu gönüllü vatandaşlarla birlikte çevre temizliği yaparak, plajda çöp topladı. Bu davranışıyla sahilde güneşlenen vatandaşlardan büyük alkış alan Başkan Oran; "Çeşme bizim evimiz, çocuklarımız için daha yaşanabilir bir Çeşme bırakmak istiyorsak, sadece plajlarımızı değil tüm şehrimizi lütfen temiz tutalım" dedi. 'Çeşme bizim evimiz' sloganıyla, kirletmemenin temizlikten daha önemli olduğu bilincini geliştirmek amacıyla Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, eline çöp torbası alarak, Boyalık ve Altınkum Plajları'nı dolaştı. Meclis üyeleri, belediye personeli ve çevre dostu vatandaşlarla birlikte plajlardaki çöpleri ve sigara izmaritlerini topladı.

Sahilde çöp ve izmaritleri topladı

Gün boyu denize girip, çöpünü kumsala atan vatandaşlara farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Başkan Oran, "Çeşme bizim gözbebeğimiz. Birbirinden güzel plajlarımız ise pırlanta taşlarımız. Vatandaşlarımızın rahatça denize girip tatil yapması için temizlik konusunda ciddi bir çalışma başlattık. Daha temiz ve yaşanabilir bir Çeşme için ve vatandaşlarımızın duyarlı olmaları adına çöp topluyorum. Asıl temizlik kirletmemek. Vatandaşlarımızdan da bu konuda hassasiyet göstermelerini rica ediyorum.

Çeşme bizim evimiz, çocuklarımız için daha yaşanabilir bir Çeşme bırakmak istiyorsak, sadece plajlarımızı değil tüm şehrimizi lütfen temiz tutalım" diye konuştu.