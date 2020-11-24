Fernor Ceviz Fidanı ve Chandler Ceviz Fidanı arasındaki Farklar

Fernor cevizi yüksek rakımlı bölgelere dikilir. Soğuk iklim seven bu ceviz türünün rakım aralığı 50 ile 1800 arasında değişim gösterir.
1000 metreye kadar olan yüksekliklere önerilir Chandler cevizi daha yüksek noktalara ise
fernor ceviz fidanı dikimi tavsiye edilmektedir.
Fernor Cevizin Özellikleri
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Yüksek rakımlara dayanıklıdır.
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Ceviz fidanı -20–25 dereceye kadar dayanabilir.
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Ceviz ağacının sürgün dalları geç kapanır. Böylece olası don olaylarından kolayca korunur.
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İlkbahar geç donlarından zarar görmez.
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Tüplü şekilde yer alan fernor ceviz fidanları yılın her mevsimi dikilebilir.
Dikildiği ilk yıl içerisinde meyve verebilen Fernor ceviz fidanı kalitesi de oldukça yüksektir.
Chandler Cinsinden Farkı
Fernor Fransız, chandler ceviz fidanı ise Amerikan menşeili fidanlardır. Chandler ceviz fidanı yaklaşık olarak maksimum 1200 metre mesafeye kadar ekilirken Fernor ceviz fidan çeşitleri ise 2000 metreye kadar dikilebilir. Diğer ceviz fidanlarında olduğu gibi Fernor ceviz fidanı dikiminde de Devlet desteklerinden faydalanabilirsiniz. https://www.cevizfidancisiyiz.com Ziraat Fidancılık internet adresi üzerinden ceviz fidanı dikim desteklerini araştırarak hayalini kurduğunuz ceviz yetiştiriciliğine başlayabilirsiniz. Yıllardır ceviz fidanı üretimi ve satışını bu adres üzerinden gerçekleştiriyoruz. Sahip olduğumuz deneyimle toprağınıza ve ikliminize en uygun fidanları tavsiye edebilirsiniz. Verimli ceviz alanları ile sizde gelirinizi arttırabilir ve bu lezzeti meraklıları ile buluşturabilirsiniz. Hizmetlerimiz hakkında aklınıza takılan sorulara yanıt bulmak isterseniz hemen bizlerle iletişime geçebilirsiniz.