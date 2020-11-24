Fernor Ceviz Fidanı ve Chandler Ceviz Fidanı arasındaki Farklar

Fernor cevizi yüksek rakımlı bölgelere dikilir. Soğuk iklim seven bu ceviz türünün rakım aralığı 50 ile 1800 arasında değişim gösterir.

1000 metreye kadar olan yüksekliklere önerilir Chandler cevizi daha yüksek noktalara ise

fernor ceviz fidanı dikimi tavsiye edilmektedir.

Fernor Cevizin Özellikleri

Yüksek rakımlara dayanıklıdır.

Ceviz fidanı -20–25 dereceye kadar dayanabilir.

Ceviz ağacının sürgün dalları geç kapanır. Böylece olası don olaylarından kolayca korunur.

İlkbahar geç donlarından zarar görmez.

Tüplü şekilde yer alan fernor ceviz fidanları yılın her mevsimi dikilebilir.

Dikildiği ilk yıl içerisinde meyve verebilen Fernor ceviz fidanı kalitesi de oldukça yüksektir.

Chandler Cinsinden Farkı