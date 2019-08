Foça'da, çevre katliamı protestosu

Foça Kent Konseyi tarafından, gün geçtikçe artan; Kaz Dağları, Salda Gölü ve Şirince bölgeleri ile gündemde olan çevre felaketleri ve rant savaşları protesto edildi. Başkan Gürbüz, toprağını, suyunu, geleceğini sevenleri çevreye sahip çıkmaya davet etti.

Foça Demokrasi Meydanı'nda yapılan basın açıklamasına; çevre duyarlısı çok sayıda vatandaş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve belediye meclis üyeleri katıldı. Foça Kent Konseyi Başkanı Özlem Duvan Temizel'in yaptığı basın açıklamasının ardından, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz söz aldı.

Başkan Gürbüz; "Toprağını, suyunu seven, geleceğini seven herkes burada. Ege ve Marmara Belediyeler Birliği ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak biz, yaklaşık 3 aydan beri çevre katliamlarıyla ilgili mücadelemizi sürdürüyoruz. Kaz Dağları'nda, 300 bin ağaçtan fazlası kesildi. Dün, Foça Forum ve Yeni Forum ile birlikte oradaki çevre mücadelesinin içindeydik. Orada çadırını kurmuş binlerce insanlar var. 2-3 aylık çocuğuyla orada mücadele eden insanlar var. Geleceği kurtarmak adına bir şeyler yapan ve elini taşın altına koyan insanlarla mümkün oluyor bazı şeyler. Çünkü bunlar, güzel olan her şeyi bozmaya çalışıyorlar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in de söylediği gibi - Herşeyi yapabiliriz. makine yapabiliriz, binalar yapabiliriz. Ama bir avuç toprak yaratamayız. Çevreden ve doğadan ne istiyorlar? Ülkemin, güzel vatanımın başka yerlerinde, nereleri talan ediyorlar? İstedikleri ve bekledikleri ne? Hep birlikte olursak, bir vücut haline dönüşebilirsek, birlikte hareket edebilirsek; ne ormanımıza, ne denizimize, ne de bir karış toprağımıza dokunabilirler. Kaz Dağları, Şirince, Salda için değil; Artvin'de, Trabzon'da, Mardin'de, Diyarbakır'da, nerde olursa olsun vatanın herhangi bir toprağında, birlik haline gelip yağmaya ve talana izin vermemeliyiz. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Mücadelemiz sürecektir"dedi.

Basın açıklaması metni, daha sonra ilgili Bakanlık ve mercilere gönderilmek üzere imzaya açıldı.