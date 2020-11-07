Foça'da çöp depolama alanında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

Foça ilçesinde çöp depolama alanında başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Foça Belediyesine ait çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Foça Kaymakamı Ali Çetin, AA muhabirine, karadan ve havadan müdahale edilen yangının yerleşim merkezlerini tehdit etmediğini bildirdi. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.