Foça'da şubat güneşi

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da, şubat ayında güneşli havayı fırsat bilenler, sahile akın etti.

Foça'da şubat güneşi
03 Şubat 2020 Pazartesi 10:42

Aileler, sömestir tatilinin son gününde, çocuklarıyla deniz kenarında yürüyüş yaptı. Hafta sonu İzmir, Manisa ve çevre yerleşim yerlerinden günübirlik Foça'ya gelenler, güneşli havayı sahilde değerlendirdi. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu turistik ilçeyi gezenler, sahilde ahşap iskelelerde oturdu. Aileler, yarıyıl tatilinin son gününde, çocuklarıyla deniz kenarında yürüyüş yaptı. Teknelerle balık ve gezi turlarına çıkılırken, sahildeki restoran ve kafeler de doldu. İlçenin meşhur dondurmacısının önünde kuyruk oluştuğu görüldü. Tarihi Beşkapılar Kalesi ve surları çevresinde gezenler ise gün batımını izlemek için sahile geldi.

 

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