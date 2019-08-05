Gediz Deltası için bilimsel çalışma

Çiğli Belediyesi Kent Sempozyumunun 3. ve son gününde, akademisyen ve uzmanlarca Gediz Deltası değerlendirildi. Başkan Gümrükçü, projelerini bilimsel çalışmalara göre yapacaklarını söyledi.

Çiğli Belediyesi Kent Sempozyumunun 3. ve son gününde, akademisyen ve uzmanlarca Gediz Deltası, kent, çevre ve kooperatifçilik konuları konuşuldu. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Sempozyumdan edindiğimiz bilimsel veriler ışığında proje ve hizmetlerimize yön vereceğiz" dedi.

Ekolojik sürdürülebilir bir kent ve adil bir yaşam sloganıyla düzenlenen Çiğli Kent Sempozyumunun son gününde akademisyen ve uzmanlar Gediz Deltası, Kent ve sağlık, toplumsal cinsiyet, kentsel dönüşüm ve kooperatifçilik konularına yönelik sunumlar yaptı.

Sempozyumun son gününde, birinci oturumda Bakırçay Üniversitesi'nden Dr. Eda Acara 'Çiğli Belediyesi, Gediz Havzası Stratejisine Dair Notlar; Katılımcı, Yol Haritası', Planlama Uzmanı Ali Rıza Avcan 'Gediz Deltası Sulak Alanını Nasıl Koruruz?', Bağımsız Araştırmacı Dr. Ali Kemal Çınar 'Yerel Yönetimlerde Kentsel Dönüşüm Uygulamaları', İzmir Tabib Odası'ndan Prof. Dr. Ali Osman Karababa 'Sağlıklı Kentler ve Çevre', İYTE Mimarlık Bölümünden Dr. Can Gündüz 'Markalar, Modeller, Müşterekler: İzmir'in 3M ile İmtihanı' ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Ahmet Talimciler 'Spor ve Kent İlişkisi' sunumlarını yapıldı.

Kent ve kooperatifler

İkinci oturumda ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Şehir Planlama Bölümü'nden Dr. Özge Erbaş 'Kent Mekan ve Yaşam', İzmir Dayanışma Akademisi'nden Prof. Dr. Melek Göregenli 'Kent ve Dezavantajlı Gruplar', DEMİS Derneği Başkanı Derya Altun 'Belediyeler, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Neresinde?', İMO İzmir Şubesi'nden Ayşe Baysal 'Herkes İçin Erişilebilir Kent' ve Genç İşi Kooperatiften Levent Kahraman 'Sosyal Kooperatifçilik Örnekleri' sunumları yapıldı.

Katılımcı anlayış

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çiğli Kent Sempozyumunu bizlere ve Çiğli halkına yön verebilmesi için düzenledik. Akademisyenlerimiz ve uzmanlarımız oldukça değerli bilgilerini bizimle paylaştı. Çiğli'nin kentsel, ekolojik, sosyal sorunlarına yönelik önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Katılımcı ve demokratik bir yönetim adına etkili bir etkinlik oldu. Sempozyumdan edindiğimiz bilimsel veriler ışığında proje ve hizmetlerimize yön vereceğiz. Sempozyuma katkı sunan CHP Genel Başkan Yardımcılarımız Yunus Emre ve Yıldırım Kaya'ya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e, akademisyenler ve uzmanlarımız ile değerli katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum."

Sokak hayvanları için 1000 su kabı

Çiğli Belediyesi tarafından özellikle yaz mevsimi sıcaklarında, su gereksinimlerini karşılamakta zorluk çeken sokak hayvanları için esnaf ve vatandaşlara bin adet su kabı dağıtıldı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, hayvanseverlerle buluşup bina ve dükkân önlerine konmak üzere su kaplarını dağıttı.

Çiğli Belediyesi tarafından, sokak hayvanlarının sıcak yaz günlerinden daha az etkilenmelerini sağlamak amacıyla mahallelerde su kapları dağıtıldı. Esnafın ve vatandaşın da sokak hayvanlarına sahip çıkmasını sağlayan uygulamayı bizzat Başkan Utku Gümrükçü başlattı. Mahalle toplantılarına katılan esnaf ve vatandaş, su kaplarını büyük memnuniyetle aldılar. Esnaf ve vatandaşlar su kaplarını kapılarının önüne koyarak sokak hayvanları için takipte olacaklarını söylediler. Başkan Gümrükçü, sokak hayvanlarının sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi amacıyla, tüm mahallelerde toplam bin adet su kabı dağıttıklarını söyledi.

Dertlerini anlatamıyorlar

Sokak hayvanlarına "Susuyorlar, söylemiyorlar" sloganıyla dikkat çektiklerini belirten Başkan Gümrükçü şöyle konuştu; "Çiğlimizde yaklaşık 20 bin sokak hayvanı bulunuyor. Hayvanlarımıza bu sıcak yaz günlerinde sahip çıkmak zorundayız. Mahallelerde vatandaşlarımıza ve esnafımıza sulukları dağıttık. Ayrıca parklar için otomatik suluk aldık ve kurulumlarına başladık. Öte yandan Çiğli'nin en işlek noktalarında billboard ve branda afişlerle "Susuyorlar, Söyleyemiyorlar" sloganı ile dikkatleri çekmeye çalıştık. Geri dönüşler çok güzel oldu. Su kapları adeta kapışıldı."