Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED), su konusunda vatandaşlarımızın duyarlılık göstermesi gerektiği uyarısında bulunarak “Geleceğin için suya sahip çık” sloganı ile toplumu su tasarrufuna davet etti.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, yaptığı açıklamada kuraklık uyarısı yaparak azalan içme suyuna dikkat çekti ve topyekün mücadele çağrısı yaptı. “Geleceğin için suya sahip çık” mottosunu benimsediklerini dile getiren BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, “Bizi ve tüm evreni temize çeken su aynı zamanda kırılgandır da. Onu incitmemek lazım. Bir anne kadar cömert olan su, küçük bir kız çocuğu kadar da narin ve çekingendir. Ona hoyrat davranırsak kendi vadisindeki kaya çatlaklarından kayıp derinlere çekilecektir” dedi.

Türkiye su kıtlığı çekiyor

İhtiyacımızdan fazla su kullanmamamız gerektiğini söyleyen BASİFED Başkanı Küçükkurt, “Dünyanın yüzde 70'i su ile kaplı diye düşünerek "ekmek elden su gölden" mantığı ile harcadığımız tatlı su oranının sadece yüzde 2 olduğunu unutmadan musluğu açmamız gerekiyor. Türkiye, sanılanın aksine su zengini bir ülke değil. Artan nüfusu ve paralel olarak artan su kullanım alanları ile Türkiye, ne yazık ki “su fakiri” bir ülke olma yolunda ilerliyor. Dünyada kişi başına yıllık su tüketiminin 2 bin metreküpten az olan ülkeler su kıtlığı yaşayan ülke olarak değerlendiriliyor. Türkiye’nin ise kişi başına yıllık su tüketimini DSİ’nin verilerine göre yaklaşık 1519 metreküp Bu miktar ile de Türkiye, su kıtlığı çeken ülkeler kategorisinde yer alıyor” dedi.

Su ulusal gücümüz

Şimdilerde daha fazla ihtiyacını hissettiğimiz hijyen için en doğal temizleyici olan suya ve sabuna mutlaka dokunmamız gerektiğini ancak suyun kıymetini bilip boşa akıtmamamız gerektiğini ifade eden Küçükkurt, sözlerini şöyle tamamladı: Suyu ulusal güvenlik meselesi olarak gören İsrail, tarımsal amaçlı kullandığı suyun yüzde kırkını arıtma tesislerinde arıttığı atık sudan elde ediyor. Bizim de suyumuzu ulusal gücümüz olarak görerek bu yönde yatırımlar yapmamız gerekiyor. Gelecek yüzyılda çocuklarımıza su savaşları hediye etmemek için, aşımıza, ekmeğimize sahip çıktığımız gibi suyumuza da sahip çıkalım. Öyle görünüyor ki 21. yüzyılın sonlarına yaklaştıkça su petrolden daha değerli olacak. BASİFED ve federasyonumuza bağlı dernekler olarak, Ege bölgemizdeki ve ülkemizin diğer bölgelerindeki yer altı ve yer üstü sularının etkin ve verimli kullanılması için yapılacak her türlü etkinlik ve çalışmanın dahili ve takipçisi olup, suyumuzu ve geleceğimizi çürütmeyeceğiz.”

