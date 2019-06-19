İzmir Ticaret Borsası’nın “Gelecek toprakta, toprağımız emin ellerde” sloganıyla çocuklara tarımı ve doğayı sevdirmeyi amaçlayan projesi “Toprak ve Çocuk” programı kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü Canlandırma Filmi Tasarımı Ana Sanat Dalı öğrencilerine yönelik olarak “Tarım, Doğa ve Çocuk Temalı Animasyon Filmi ve Senaryosu” yarışması düzenlendi.

Projeye ilişkin görsel materyallerin arttırılması ve çocuklar ile gençler arasında tarım ve doğaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla düzenlenen yarışmaya katılan toplam 25 proje, İzmir Ticaret Borsası Üyeleri ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarım Bölümü Canlandırma Filmi Tasarımı Ana Sanat Dalı akademisyenlerinden oluşan Kurul tarafından değerlendirildi.

Tarım, Doğa ve Çocuk Temalı Animasyon Filmi ve Animasyon Film Senaryosu kategorilerinde düzenlenen ve birincilik ödülünün 5.500 TL, ikincilik ödülünün 3.000 TL, üçüncülük ödülünün 2.000 TL, mansiyon ödülünün ise 1.500 TL olarak belirlendiği yarışmaya katılan eserler; İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve Toprak Çocuk Programı Yürütücüsü Derya Pala, İzmir Ticaret Borsası Meclis Üyesi ve Toprak Çocuk Programı Yürütücüsü Sonnur Kırmızıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Faik Kartelli, Araştırma Görevlisi Cansu Karaman Cengiz, Öğretim Görevlileri Hakan Ergin ve Markus Berger’den oluşan jüri tarafından iki etap halinde gerçekleştirilen toplantıda izlendi... 12 Haziran’da yapılan ön değerlendirme ve 17 Haziran’da düzenlenen nihai değerlendirme toplantısında derece ve sergileme alan eserler belirlendi.

Yarışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Günümüzde çocuklar doğadan uzak büyüyor. Toprağa yabancılar. Toprağın, suyun, havanın ve tarımın gelecek açısından öneminin çok da farkında değiller. Bu durumu değiştirmek için, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı işbirliğinde ‘Toprak ve Çocuk’ programımızı hayata geçirdik. Çocuklara toprağın değerini anlatmak, daha sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirmek istiyoruz. Bu amaçla, ilköğretim öğrencileriyle doğada etkinlikler düzenliyoruz. Fidan dikiyoruz, domates topluyoruz, zeytin hasadına katılıyoruz, zeytinyağı sıkımı yaptırıyoruz, ayrıca çeşitli yarışmalar yapıyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile düzenlediğimiz animasyon film ve senaryosu yarışması ile birlikte projemizi gençlerimizin katkıları ile görsel ve içerik anlamında zenginleştirmek istedik. Proje faaliyetlerimizde kullanabileceğimiz oldukça renkli, etkileyici ve bilgilendirici çalışmalar ortaya çıktı. Gençlerimizin de projemize bu denli ilgi göstermesi bizlerin yarınlar adına umutlarını arttırıyor. Bu program, İTB’nin kesintisiz olarak devam eden ve edecek bir çalışması. Yarışmada derece alan öğrencilerimizi kutluyor, projemize sağladıkları katkı için teşekkür ediyorum” dedi.

Yarışmada derece alan proje sahiplerine ödüllerin takdim edileceği tören önümüzdeki günlerde Borsa binasında yapılacak.

Jüri değerlendirmesi sonucunda, yarışma kategorilerinde derece alanlar şöyle oluştu:

Proje Adı: “Kayıp Dostum Toprak” – Animasyon Filmi

Proje Sahibi: Murat Can Yağbasan

Film Tasarımı Bölümü - Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Ana Sanat Dalı 4. Sınıf Öğrencisi

Proje Adı: “Umudun Tohumu” – Animasyon Filmi

Proje Sahibi: Nurseli Şahin / Film Tasarımı Bölümü - Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Ana Sanat Dalı 3. Sınıf Öğrencisi

Proje Adı: “Çocuk ve Doğa” – Animasyon Film Senaryosu

Proje Sahibi: Necef Mengüverdi / Film Tasarımı Bölümü - Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Ana Sanat Dalı 3. Sınıf Öğrencisi

Proje Adı: “Kuş Sütü” – Animasyon Filmi

Proje Sahibi: Merve Betül Karakuş / Film Tasarımı Bölümü - Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Ana Sanat Dalı 3. Sınıf Öğrencisi