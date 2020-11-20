Geminbeli'nde kar manzaraları

Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasında bulunan 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı ile birlikte seyrine doyumsuz görüntüler oluştu

Geminbeli'nde kar manzaraları
20 Kasım 2020 Cuma 13:51

Sivas'ta hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, yüksek kesimlerde de gece kar yağışı görüldü. Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında yer alan ve kışın sürücüleri zorlayan 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi de kar yağışından etkilendi. Gece başlayan kar yağışı birçok farklı bitki örtüsü ile kaplı geçitte güzel görüntüler oluşturdu. Sabah saatlerinde bölgeden geçenler, geçitte durarak bolca fotoğraf çekerek manzaranın keyfini çıkardı. Mevsimin ilk karı ile tanıştıklarını belirten vatandaşlar, bölgenin beyaz örtü ile birlikte ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.


 

Önceki Haber
Krize dirençte kültür önemli
Sonraki Haber
Seyahatlerinizi Konforlu Hale Getirmenin Yolu Plusfly’dan Geçiyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.