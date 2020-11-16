Gölcük'e akın var

Bolu'da, sonbahar ile birlikte renk cümbüşünün yaşandığı Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Çam ormanları arasında saklı Gölcük Tabiat Parkı'na gelenler, eşsiz göl manzarasının tadını çıkardı. İstanbul ve Ankara'nın yani sıra çevre il ve ilçelerden de gelenler, çam ağaçlarının altında belirlenen alanlarda mangallarını yakıp, piknik yaptı. Girişlerin HES koduyla gerçekleştirildiği Gölcük Tabiat Parkı'na gelenlerin, eşsiz manzaraya sahip gölün çevresinde yürüyüş yapıp, stres attı. Bazı tatilciler de Gölcük'te kiralanan bisikletler ve golf arabalarıyla göl turu yaptı. Kentin gürültüsü ve pandemi tehlikesinden kaçarak doğayla baş başa kalan tatilciler, Gölcük'te sonbaharın keyfini çıkardı. Ağaçların göle yansımasıyla oluşan büyüleyici manzarayı izleyerek stres atan tatilciler, bol bol fotoğraf çekti.

Uludağ beyaza büründü

Sezonun ilk karının yağdığı Uludağ’da, yağış ve sisli havanın birlikteliği eşsiz görüntüler ortaya çıkardı. Geçtiğimiz haftalarda sezonun ilk kar yağışı görülen Uludağ, beyaza büründü. Kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ’da, doğa fotoğrafçısı Ali Şenel’in çektiği görüntüler, eşsiz güzelliği gözler önüne sürdü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Uludağ’ın zirvesine çıkan Şenel, yılın ilk karını muhteşem manzara eşliğinde karşıladıklarını söyledi.