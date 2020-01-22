Hakkari'de çöplüğe indiler

Hakkari Çukurca'da, askeri üs bölgesindeki çöplüğe inen ayı ve 2 yavrunun yiyecek arayışı, iş makinesi operatörü tarafından görüntülendi.

Hakkari'de çöplüğe indiler
22 Ocak 2020 Çarşamba 13:54

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, aç kalan ayı ve 2 yavrusu çöplüğe indi. Çayırlı mevkisinde bulunan askeri üs bölgesinin çöplüğüne ayı ve 2 yavrusunu, yiyecek ararken, yol çalışması yapan özel bir firmaya ait iş makinesi operatörü fark etti. Ardından da cep telefon kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, çöplükte yiyecek arayan ayılar, köpek seslerinin duyulması üzerine gözden kayboluyor.

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