Hastane uğruna zeytinlik katledildi

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin, Meslek Hastalıkları Hastanesi yapılması amacıyla Aliağa Belediyesi'nden devraldığı arazideki zeytin ağaçları kesildi. Hastane temelini daha önce Meclis'e taşıyan Milletvekili Kamil Okyay Sındır, 'Zeytin ağaçlarını kim katletti? Bunun hesabını soracağız' dedi

Halil Özcan - Aliağa Belediyesi'nin Ocak ayında 5000 liralık iz bedel karşılığında gayri kabulü rücu şartıyla, Dokuz Eylül Üniversitesi'ne devrettiği arazideki 15-60 yaş arası yaklaşık 300 zeytin ağacı iş makineleriyle yerinden sökülerek atıldı. Köylüler, iş makineleriyle zeytin ağaçlarını sökenlere tepki gösterdi. Tepkiler üzerine, iş makineleri araziden çekildi. Hastane arazisi olarak tahsis edilen alanın içerisinde köy mezarlığındaki ağaçlar kaldı.

Tapuya tescilli

Meslek Hastalıkları Hastanesi'ni daha önce Meclis'e taşıyan Milletvekili Kamil Okyay Sındır, "Aliağa Belediyesi'nin Dokuz Eylül Üniversitesi'ne Meslek Hastalıkları Hastanesi yapılması amacıyla devrettiği arazi, tapu kaydında zeytinli tarla diye geçiyor. Bu, tapu kaydında da tescilli olan bir vasıf. Zeytinlik olan bu alandaki zeytinleri kim kesmiş, belediye buna nasıl izin vermiş, belediyenin bilgisi dahilinde mi kesilmiş yoksa belediye başkanının ilçesinde ne olup bittiğinden mi haberi yok?" diye konuştu.

Her ağacın hesabı sorulacak

İzmir-Çanakkale asfaltı kenarındaki 50 dönümlük arazide bulunan zeytin ağaçlarının kesilmesine belediyenin neden engel olmadığını soran Sındır, şöyle devam etti: "Sorumluları kim? Hangi izinle bu zeytinler kesilmiş? İmarda herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. Arazinin imar durumuyla ilgili ilçe belediyesinde veya Bakanlık'tan herhangi bir değişiklik söz konusu mu? Büyükşehir'de bu konuda 1/5000'lik plan değişikliği yok, bu alanla ilgili herhangi bir nazım plan değişikliği de yok. İlçe belediyesinin zaten binlik plan değişikliği yapma yetkisi yok. Bizim bilmediğimiz, Bakanlık bu alanla ilgili herhangi bir çalışma mı yapmış? Bu soruların cevap bulması lazım. Bu zeytin ağaçlarının hesabını kim verecek, buna kim göz yumuyor, kim izin verdi?"

Kesilen zeytin ağaçlarıyla ilgili Cumuriyet Savcılığı'nı ve yetkilileri göreve davet ettiğini söyleyen Sındır, "Kesilen her bir ağacın hesabının sorulması gerekir. Hastaneyle ilgili gelişme nedir, bunu da açıklasınlar" dedi.