Hatay'daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Hatay'daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
10 Ekim 2020 Cumartesi 14:00

Dün öğle saatlerinde başlayan yangın, Arsuz ilçesine bağlı Nergizlik ve Karahüseyinli mahalleleri arasında etkisini sürdürüyor. Orman yangınına karadan çok sayıda ekip müdahale ederken, söndürme çalışmalarına rüzgarın durumuna göre hava araçları da destek veriyor.

Belen ilçe merkezi yakınlarındaki Petek mevkisinde çıkan ve dün kontrol altına alınan yangın bölgesinde, alevler yeniden yükseldi. Binalara yakın alandaki yangın nedeniyle bazı evler alevlerin arasında kaldı.

Belen-İskenderun kara yolunun bir bölümü de trafiğe kapatıldı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal da yangın bölgesindeki çalışmaları yerinde inceliyor.

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