Hedef daha yeşil İzmir

Yaşayan Parklar Projesi'ni hayata geçirmek istedikleri Yamanlar Dağı'nda da gözlemde bulunan Başkan Soyer, "Hedefimiz İzmir'deki kişi başına düşen yeşil alan miktarını iki katına çıkarmak." dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer daha yeşil bir kent hedefiyle yapılan parkları, uygulaması süren park projelerini ve Kadifekale eteklerindeki ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Daha yeşil bir İzmir" için yürütülen çalışmaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve ilgili bürokratlarıyla yerinde inceledi. Tamamlanan parkları, devam eden park projelerini ve Kadifekale eteklerindeki ağaçlandırma çalışmalarını, denetleyen Başkan Soyer'in ilk durağı Yaşayan Parklar Projesi'ni hayata geçirmek istedikleri Yamanlar Dağı oldu. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da eşlik ettiği incelemede belediye bürokratlarından projeye ilişkin bilgi alan Başkan Soyer, yeşil altyapı ile ilgili pek çok yatırımı hızla hayata geçireceklerini söyledi. “Yaşayan Parklar” adıyla çok özel 35 park tasarladıklarını aktaran Soyer, "Bu nlardan birini de Yamanlar Dağı'nda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yeşil altyapı, yeşil alanları artırmak en temel altyapı önceliklerimizden biri. Doğa esaslı çözümlerle kent içinde yeşil koridorlar oluşturuyoruz. İzmir'de kişi başına düşen yeşil alan miktarını iki kat artırmak, 16 metrekareden 30 metrekareye çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Gezi rotaları olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Yamanlar Yaşayan Parkı projesi kapsamında Bostanlı İskelesi'nden Yamanlar Köyü, Senatoryum Alanı ve Karagöl'e kadar uzanan yürüyüş rotaları planlanıyor. Doğal bitki örtüsü ve farklı türlerde canlı çeşitliliği ile kentin önemli doğal alanlarından biri olan bu bölgede çocuklar için aktivite alanları oluşturulması hedefleniyor. Doğa bulmacaları, doğa etkinlik parkuru, tırmanma noktası, duyusal su oyun noktası, inşa ile bitki çarkı noktası, gözlem istasyonu gibi ünitelerde çocuklar doğada oyun oynayarak doğayı tanıyacağı parkta, tematik bahçeler de yer alacak.

Soyer'e teşekkür

Başkan Soyer'in ikinci durağı Çiğli Esentepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Esentepe Parkı oldu. 13 bin 200 metrekarelik alanda kurulan, 8 bin metrekaresi yeşil alan, 5 bin metrekarelik bölümü çim zeminden oluşan parkta futbol kulüplerinin antrenman yapabileceği bin 125 metrekarelik futbol sahası da bulunuyor. Başkan Soyer, Bornova Meriç Mahallesi’nde yenileme çalışmaları süren Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı’ndaki çalışmaları da inceledi. Çamdibi-Gültepe semtleri arasında180 bin metrekarelik büyüklüğü, kent ve körfez manzaralı konumuyla dikkat çeken alan yeniden düzenlenerek cazibe merkezi haline getiriliyor. Başkan Soyer, "İzmir genelindeki karanlık parkların aydınlatılarak güvenli hale getirilmesi konusunda Aydınlık Parklar projesi başlattık. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Dr. Behçet Uz Rekreasyon alanı da bunların en güzel örneklerinden biri olacak" dedi.



Son durağı Kadifekale

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in son durağı Kadifekale oldu. Çarpık yapılaşmadan arındırılan Kadifekale eteklerini kent ormanına dönüştürmek için yoğun çaba harcanan bölgede bitkilendirme çalışmalarını denetleyen Başkan Soyer, "Ekiplerimiz ilk etapta 100 bin metrekarelik alana lavanta, lavantik ve kekik gibi aromatik türler dikiyor. 2021 yılında dikimlerimiz devam edecek. Bahar aylarında Kadifekale etekleri rengarenk görüntüye kavuşacak. Bu bölgeyi İnciraltı, Kültürpark gibi İzmir'in büyük yeşil alanlarından biri haline getirmek istiyoruz" dedi.

