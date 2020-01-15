İBB Kozak Yaylası Doğal Yaşam Parkı'nı kuruyor

İzmir Büyükşehir Belediye Kozak Yaylası Doğal Yaşam Parkı'nı kurmak için kolları sıvadı. Park kırsal kalkınma ve ekolojik turizmle bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi fıstık çamı üretimiyle ünlü Kozak Yaylası'nda önemli bir projeye imza atıyor. Büyükşehir, Kozak Yaylası Doğal Yaşam Parkı kuruyor. Park, Avrupa Birliği'nin HORIZON 2020 Programı dahilindeki RURITAGE-Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler Yoluyla Kırsal Yenilenme Projesi kapsamında yer alıyor. Turizm, doğa ve kırsal kalkınma faaliyetlerine odaklanan projeyle Bergama, Kınık ve Dikili'yi içine alan Bakırçay Havzası'nın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak hedefleniyor.

Üretim atölyeleri de olaca

Kozak Yaylası Doğal Yaşam Parkı çam fıstığı üretiminin azalması nedeniyle ekonomisi zayıflayan bölgeye kırsal kalkınma ve ekolojik turizmle can suyu verecek. Kozak Yukarıbey Turizm Geliştirme Kooperatifi'ne ait 100 bin metrekarelik proje alanında karavan parkı, çadır kampı, ahşap ve yerel taş malzeme içeren bungalovlar gibi geçici ve kalıcı konaklama birimleri bulunacak. Bunların yanı sıra parkta açık festival alanı, yayla ve yörük kültürüyle ilgili sergileme alanları, doğal yürüyüş ve binicilik parkurları, eğitim salonu, üretim atölyeleri ve sa tış birimleri yer alacak. Atölyelerde üretilen dokuma, yaygı, kâğıt ve parşömen, peynir ve fıstık çamı gibi ürünler ise satış birimlerinde, kooperatiflerce üretilen diğer yerel ürünlerle birlikte satışa sunulacak.

Yerinde istihdam

Parkta turizm faaliyetleri koruma-kullanma dengesi gözetilerek çeşitlendirilecek. Proje yayla turizmini geliştirerek bölge insanına yerinde istihdam olanağı da sunacak. Kaybolmakta olan el sanatları ve üretim yöntemleri korunarak bölgenin sahip olduğu değerlerin yaşatılması sağlanacak.

RURITAGE Projesi nedir?

Avrupa Birliği'nin HORIZON 2020 Programı kapsamındaki RURITAGE-Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler Yoluyla Kırsal Yenilenme Projesi'nin paydaşları İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Demir Enerji olarak sıralanıyor. İtalya'nın Bolonya şehrinde Haziran 2018'deki toplantıyla resmi olarak başlayan proje için 550 bin avro destek alındı. Mayıs 2022'de Paris'te UNESCO'nun ev sahipliği yapacağı toplantıyla tamamlanması planlanıyor.

Proje inanç turizmi, kırsalda gıda, göç, sanat-festivaller, dirençlilik ve peyzaj olmak üzere altı tema üzerine kurulu. Bu başlıklar altında Selçuk-Bergama aksındaki önemli dini merkezlerin inanç turizmi rotası olarak tanıtılması, yerel tarım ürünü festivallerinin sürekliliğinin sağlanması, jeo-gıda üretimi, bölgeye özel ve güncel festival ajandasının oluşturulması, yerel zanaat atölyelerinin artırılması, bölgenin "jeopark" olarak konumlandırılması başta olmak üzere pek çok projenin geliştirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında coğrafi bilgi sistemleri tabanlı RURITAGE ATLAS da oluşturuluyor.