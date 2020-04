İdavilla ailesi olarak; Kazdağları ve tertemiz denizin buluştuğu noktada sizlere doğal bir tatil imkanı sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Küçük yapılı bungalov evler ile doğanın tam içinde hoş bir atmosfer sağlamaktayız. Şehrin gürültüsünden, stresinden ve kalabalığından uzaklaşmak isteyen herkesi bu eşsiz güzelliklerin buluştuğu yere davet ediyoruz. Her mevsim kendine göre yeni bir renk kattığı bu yerde 4 mevsim konaklama imkanı bulabilirsiniz. Kuş sesleri eşliğinde yeni bir sabaha uyanabilir, uzun doğa yürüyüşleri yapabilir, eşsiz fotoğraflar çekebilirsiniz. Yerimizi daha detaylı incelemek ve odalar hakkında bilgi almak için https://www.idavilla.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

İ davilla İle Huzurlu Bir Tatil Geçirin

İdavilla olarak sizlere pek çok avantajı bir arada sağlamaktayız. Doğal bir tatil ortamını sizlere sunmanın yanı sıra evcil hayvanınızı da yanınızda getirebilme imkanı sağlamaktayız. Aileniz ve sevdikleriniz ile doğanın içinde huzur dolu bir tatil geçirebilirsiniz. Akçay, Edremit, Altınoluk gibi yakın ilçeleri gezebilir ve bu ilçelerin eşsiz güzelliklerini keşfedebilirsiniz. Doğa ile birlikte deniz, kum ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Butik bungalov tipi evlerimiz ile hoş ve kaliteli konaklama imkanını sizlere sunmaktayız. Doğa ve kalitenin harmanlandığı bu yerde hoş vakit geçirebilir ve dinlenebilirsiniz.

İdavilla İle Doğa İçinde Balayı İmkanı

Bungalov butik ev tipi ile hizmet verdiğimiz tesisimiz; balayı içinde oldukça uygundur. Düğün, koşturmaca, alışveriş derken strese giren ve huzur arayan tüm çiftlerimizi tesisimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız. Balayına özel hazırladığımız odalarımız ile çiftlerimize maksimum rahatlık ve konforu bir arada sağlamaktayız. Bunun yanı sıra eşsiz manzarası ve doğal güzellikleri ile hem bedeninizi hem de ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Doğa yürüyüşü, tekne turu, Jeep safari organizasyonları düzenleyen turlara katılarak hem yeni insanlar ile tanışabilir hem de tatilinize farklılık katabilirsiniz.

İdavilla İle Doğal Güzelliklerin Tadını Çıkarın