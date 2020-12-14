İlgiye evet, doğa katliamına hayır!

Doğal güzellikleri, tertemiz doğası ve denizi ile büyük kentlerin keşmekeşinden kaçmak isteyenlerin sığınağı olan Karaburun, Türkiye’de konut kira bedelleri en fazla artan 4’üncü ilçe oldu.

Türkiye’nin en büyük ilan sitesi sahibinden.com verilerine göre, yüzde 61’lik ortalama kira konut bedeli artış oranı ile Karaburun; Döşemealtı, Kaş ve Sapanca ilçelerinin ardından 4’üncü sırada yer aldı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ilçeye son yıllarda dikkat çekici oranda artan ilgiden memnun olduklarını belirterek, “Ancak bu ilginin ilçemizin doğal dokusunu bozmasına izin vermeyeceğiz. Zenginliklerimizi korumak için her zamankinden daha tedbirli davranacağız.” dedi.

Alaçatı olmayacağız

Koronavirüs salgını sonrasında yazlıkların kapatılmaması ile Karaburun’un kış nüfusunda önemli bir artış yaşadıkları bilgisini veren Erdoğan, 30 Ekim’de yaşanan deprem felaketi sonrasında ise ilçe nüfusunun daha da arttığını sözlerine ekledi. İzmir’in yanı sıra İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerden yoğun konut ve arsa talebi olduğunu kaydeden İlkay Girgin Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“10 bin 750 olan resmi nüfusumuza göre kaynak tahsisi almamıza rağmen, bu nüfusun en az üç katına hizmet üretmek zorunda kalsak da bu ilgi kuşkusuz bizi mutlu ediyor. Ancak Karaburun’un, Kuşadası gibi beton denizine boğulmuş bir ilçe ya da bir Alaçatı gibi fiyatların insan zekâsıyla alay eder noktaya savrulduğu bir belde olmasına asla izin vermeyeceğiz. Doğal olanı, saf olanı, sağlıklı olanı tercih edenlerin seçeneği olmayı sürdüreceğiz. Denizimizin kirlenmesine, vahşi yapılaşmayla betona boğulmuş bir Karaburun’a geçit vermeyecek, bakir güzelliğimizi koruyacağız. Karaburun’da yaşamak ya da ikinci konutlarını almak isteyen yurttaşlarımızın bu bilincimizi paylaşmalarında yarar görüyoruz. Tüm hemşehrilerimi ve Karaburun sakini olmayı düşünenleri ilçemizin değerlerine ve güzelliklerine sahip çıkmaya, doğayı yok etmeden, doğayla iç içe yaşamaya davet ediyorum.”