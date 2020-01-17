İpekböceği kozasını örsün diye 650 fidan

Ödemiş Belediyesi ve İl Tarım Müdürlüğü el ele verdi, Bursa Koza Birlik de destek verdi, ipekböceğinin tek besini olan dut yaprağı için Zeytinlik'te fidan dikim töreni düzenlendi.

Ödemiş Belediyesi'nin İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdiği "Kadın Çiftçilerle İpekböceği Yetiştiriciliğinin Canlandırılması Projesi" için Gölcük (Zeytinlik) Mahallesi'nde 650 adet dut fidanı toprakla buluşturuldu. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kadın üreticilere belgeleri verildi. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortaklaşa sürdürdüğü "Kadın Çiftçilerle İpekböceği Yetiştiriciliğinin Canlandırılması Projesi" için geçtiğimiz Eylül ayında Gölcük (Zeytinlik) Mahallesi'nde İpekböceği Evi'ni hizmete sunan Ödemiş Belediyesi, bu kez üretimin olmazsa olmazı dut yapraklarının sağlanması için tahsis ettiği alanda, Bursa Koza Birlik'in destekleriyle 650 adet dut fidanını toprakla buluşturdu.

Sertifika töreni

Fidan dikim töreni öncesi İpekböceği Evi önünde sertifika töreni düzenlendi. Törende kadın üreticiler adına konuşan Nazmiye Aynalı, geçmişte bölgede yaygın şekilde yapılan ipekböcekçiliğinin kadınların emeğiyle yeniden canlanacağını ifade ederek, sundukları katkılar için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ve Ödemiş Belediyesi'ne teşekkür etti. Bursa Koza-Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Durmuş Yılmaz, ülkemizde ipekböcekçiliğinin yaygınlaşması için verilen tüm emeklerinin destekçisi olduklarını belirterek, bundan sonra da Ödemiş ipeğinin yeniden canlanması çabalarına katkı sunmaya hazır olduklarını vurguladı. Yılmaz, bu amaçla "Kadın Çiftçilerle İpekböceği Yetiştiriciliğinin Canlandırılması Projesi" için ipekböceğinin tek besini olan dut yaprağını temin etmek üzere dut fidanı desteği sunduklarını kaydetti.

Biz de heyecanlıyız

Ekonomi belediyeciliği ile bölgede tarımsal üretim ve hayvancılığın yanında olmaya çalıştıklarını vurgulayan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, şunları söyledi: "İpeğin, ipekböcekçiliğinin bölgemizde köklü bir geçmişi var. Zeytinlikli kadınlarımız bu projeye dört elle sarıldılar. Kadınlarımızın maharetli elleri ve emeğiyle kozanın ipeğe dönüşmesi bizler için en büyük mutluluk olacak. Bu nedenle üretici kadınlarımız kadar biz de heyecanlıyız. Buradaki üretim kazanç olarak ailenize ve yuvanıza katkı sunacak. Bundan daha güzeli yok. Kadınlarımız bizzat üretimin içerisinde yer alacak. Biz artık sosyal projeler kadar ekonomik projeleri de desteklemek zorundayız. Ekonomik belediyeciliği bölgemizde sunmamız ve üreticimizi desteklememiz gerekiyor. Kurumlarımızla birlikte nerede ne ihtiyaç varsa ilgileniyoruz ve neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz" dedi.

Eriş'e plaket

1990'lı yıllarda sekteye uğrayan ipekböceği yetiştiriciliği ve dokumacılığını kadın üreticiler tarafından canlandırılmasını hedeflediğini söyleyen İzmir Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Cemil Çumak, kadın üreticilerin tarihsel mirasa sahip çıkarak, hem yöre hem de ülke ekonomisine katkı sunacaklarını aktardıÇumak, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'e de projeye sunduğu katkılar için teşekkür plaketi takdim etti.

