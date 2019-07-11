İzinsiz kum ocağı zeytinleri kurutacak

Menemen Emiralem Değirmendere Deresi içinde zeytin bahçelerine ve ovaya çok yakın mesafede açılan kum ocağını halk istemiyor. Zeytin ağaçlarına, okula, yerleşim birimine çok yakın mesafe olduğu için çevrede bulunan 5 köyün muhtarı, Menemen Kaymakamlığı'na dilekçeyle başvurarak ruhsatsız olduğu iddia edilen tesisin kaldırılmasını istedi.

HALİL ÖZCAN - Menemen-Manisa bölünmüş yol inşaatına malzeme temini için açılan kum ocağı, iddiaya göre bu defa da İzmir-İstanbul otoyolu inşaatı için hazırlık yapıyor. Hergün yüzlerce kamyon trafiğinin gözlendiği tesiste kum ve çakıl depolaması yapılıyor. Özellikle zeytinlik alanlara, otistik çocukların okuluna ve yerleşim birimine yakın olmasından dolayı halk, tozu dumana katan bu tesisi istemiyor.

Ayvacık Muhtarı Fatih Altay, Bağcılar Muhtarı Mahir Ertekin, Çaltı Muhtarı Kamil Eser, Kırmahalle Muhtarı Necmettin Dinç ve Alaniçi Muhtarı Fuat Özcan, Menemen Kaymakamlığı'na dilekçe vererek iddiaya göre izinsiz şekilde faaliyet gösteren tesis faaliyetinin durdurulmasını istedi. Yamanlar Dağı'ndan gelen dere suyunu da kulladığı ileri sürülen tesisin, tarım alanlarında değerlendirilen sulama suyunu da kestiği iddia ediliyor.

Zehirli atık saçıyor

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

Emiralem, Değirmendere çayında bir süredir faaliyet gösteren tesis son zamanlarda faliyetini arttırmıştır. Dere yatağında çok sayıda kamyon seferiyle malzeme gelmekte, bu malzeme işlenerek tekrar kamyonlarla taşınmaktadır. Bu nakliye ve işleme nedeniyle yoğun toza yol açılmaktadır. Ayrıca, tesisin bacasından zehirli atık çıkmaktadır.

Bağcilar-Ayvacık-Göktepe-Kır mahalle-Beyköy-Emiralem mahallelerinin tarım alanları çevre kirliliği tehlikesi içindedir. Zeytincilik Kanunu nedeniyle 3 kilometre mesafede çok sayıda zeytinlik alan mevcuttur. Menemen Belediyesi Kır Mahalle Zeytinyağı Fabrikası ve karşısındaki zeytinlik, otistik çocuklar rehabilitasyon merkezi, Karşıyaka Koleji çok yakında olumsuz etkiye maruzdur. Hayvan ağıllarımız, tarım ürünlerimiz, ağaçlarımız, evlerimiz toz altında kalmaktadır. Dere içinde mevcut tesisin faaliyeti izinli olmayıp mevzuata aykındır. Tesis, derenin suyunu kullanımına dahil ettiğinden, bahçelerimize su gelmemektedir. Tesise verilen iznin Bilgi Edinme Kanunu gereği öğenilmesi, büyük zarara neden olan faaliyetin sonlandırılması için gereğini saygıyla arz ve talep ederiz.