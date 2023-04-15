İzmir'de çevreci araçlarla 135 ton karbondioksit salınımı engelledi

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi’nin iklim kriziyle mücadele kapsamında iki yılda 75 çevreci hizmet aracıyla yaklaşık 135 ton karbondioksit emisyonunun atmosfere bırakılmasını engelledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim kriziyle mücadeleye katkı sunmak için kiraladığı 75 araçlık çevreci araç filosuyla, karbondioksit gazı miktarını iki yılda yaklaşık 135 ton önledi. Elektrikli araçların kullanımıyla daha fazla motorlu taşıtın trafiğe çıkmasını önleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim krizine yol açan karbondioksit emisyonunun yanı sıra hava ve gürültü kirliliğinin azalmasını da sağladı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca iki senede yaklaşık 1.5 milyon liralık yakıt tasarrufu elde etti.

İki yılda 1.5 milyon lira yakıt tasarrufu sağladık

Dünya ulaşım sektörünün son yıllarda hızlı bir gelişim ve dönüşüm geçirdiğine dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Murat Koçak, “Tüm dünyada çevreyi korumak için doğalgazlı ve elektrikli araç kullanımı yaygınlaşıyor. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak elektrikli araç kullanımına önem veriyoruz. Elektrikli araçlar daha fazla motorlu taşıtın trafiğe çıkmasını önlüyor, iklim krizine yol açan karbondioksit emisyonunun yanı sıra hava ve gürültü kirliliğinin azalmasını sağlıyor. Karbon emisyonunu azaltmaya yönelik ekonomik ve çevreci araçların kullanılmasıyla doğamızı koruduğumuz gibi iki yılda yaklaşık 1.5 milyon liralık yakıt tasarrufu da sağladık” dedi.

Sağlıklı ve temiz bir çevre için neler yapıldı?

Sağlıklı ve temiz bir çevre için 2019 yılından itibaren önemli proje ve yatırımlar hayata geçirildi. Belediye bünyesinde İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın kurulmasının yanı sıra “İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı” ve “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı” uygulamaya konuldu. Uluslararası standartlara uygun bir Yeşil Şehir Eylem Planı Türkiye’de ilk defa İzmir için hazırlandı. Bu iki planın özeti mahiyetinde olan Doğayla Uyumlu Yaşam Stratejisi yayımlanarak uygulanmaya başlandı. Küresel iklim krizinin etkilerini azaltmak ve dirençli bir kent inşa etmek için ulaşımdan, katı atık tesislerine, arıtma tesislerinden ekoparklara kadar pek çok çevreci yatırım hayata geçirildi. Yeşil altyapının artırılması için Türkiye'ye örnek birçok projenin temelleri atıldı.

İklim krizine karşı 2030’da sıfır karbon hedefiyle projelerini hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, WWF tarafından düzenlenen uluslararası Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda (One Planet City Challenge - OPCC) Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in iklim kriziyle mücadele vizyonu doğrultusunda İzmir, Avrupa Birliği İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’na seçildi, 2050 sıfır karbon hedefini 2030’a çekti.