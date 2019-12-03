Kapıları çalan çevreci

Doğal kaynakları ve çevreyi korumak, israfı önlemek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışan Karşıyaka Belediyesi, ilçede yeni bir dönem başlatıyor.

İlk etapta iki mahallede hayata geçirilen ve tüm ilçeye yayılacak sistemle, artık ambalaj atıkları kaynağında ayrı toplanacak ve çöpe karışmadan geri dönüşüme kazandırılacak. Sistemin ilk uygulama alanları Bostanlı ve Atakent oldu. Bu hafta itibariyle ev ve iş yerleri tek tek ziyaret edilerek; Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın mektubu, tanıtım broşürü ve atık poşetleri vatandaşlara teslim edilmeye başlandı. Bilgilendirme ziyaretleri bir haftada tamamlanacak ve bölgedeki 17 bin konut ile iş yerlerinin tamamına ulaşılacak. Ardından da uygulamaya geçilecek.

Tek tek toplanacak

Yeni sistemle vatandaşlar; kağıt-karton, plastik, metal, cam ve kompozit atıklarını (süt, çerez ambalajları vb.) belediye tarafından verilen mavi torbalarda biriktirecek. Torbalar haftada iki kez, belirli gün ve saatlerde dışarı çıkarılacak. Atıklar araçlarla toplanırken, vatandaşlara tekrar boş torbalar verilecek. Ayrıca; atık pil, bitkisel atık yağ, elektronik atık ve tekstil atıklarını teslim etmek için de 0232 363 13 31 - 248 numaralı telefondan ilgili ekiplere ulaşılabilecek.

Tül ilçeye yayılacak

İlk aşamada iki mahalle ile başlatılan sistem, 2020 yılında ilçenin tamamında hayata geçirilmiş olacak. Ambalaj atıklarını çöpe karışmadan geri dönüşüme kazandıracak uygulama sayesinde; doğal kaynaklar ile çevrenin korunmasına, enerji tasarrufuna, küresel ısınmanın yavaşlatılmasına ve ülke ekonomisine katkı sağlanacak, israf önlenecek, katı atık depolama alanlarının daha sağlıklı, verimli ve uzun süre kullanılmasına olanak tanınacak. Başkan Tugay, çöp diyerek attığımız birçok geri kazanılabilir atığın doğada yıllar boyunca yok olmadığını hatırlattı, "Toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletiyoruz. Hepimizin ortak sorunu olan bu tabloya karşı halkımızla birlikte mücadele etmek amacıyla sistemi ilçemizde uygulamaya alıyoruz. Çevreyi korumanın hepimizin vatandaşlık görevi olduğu anlayışıyla, her bir Karşıyakalı'nın uygulamaya tam katılım sağlayacağına inanıyorum" dedi.