Kar vı kış yolları kapattı

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de kar, tipi ve çığ nedeniyle 128 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde dünden bu yana yürütülen çalışmalar sonucu 116 kapalı yoldan 56'sı açıldı. Kapalı 60 yolun açılması için çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri, kent merkezindeki ana cadde ve sokaklarda biriken karları da kamyonlarla şehir dışına taşıdı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 73 yoldan 60'ını açtıklarını belirtti. Kentte 13 köy yolunun kapalı olduğunu belirten Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Kar nedeniyle beyaza bürünen kentte belediye ekipleri, caddelerde kar temizleme çalışması yaptı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte Murat Nehri'nin yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplandı.

Hava -15 derece

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte 25 köy yolunun kar ve tipiden dolayı kapandığını belirtti. Kurtkan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerin belirlenen noktalarda bekletildiğini bildirdi. Kentte kar ve buzlanma nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ve kara yolları ekipleri de yol açma ve genişletme çalışması yapıyor. Hakkari'de de 8 köy 22 mezraya olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Önceki gün kapanan 107 yoldan 77'sini açan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, diğer 30 yolun açılması için çaba sarf ediyor. Belediye ekiplerinin mahalle yollarında çalışmalarını sürdürdüğü kentte, Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri de Hakkari-Çukurca ve Hakkari-Van kara yolunda genişletme çalışması yaptı.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar karlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 2, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 1, Hakkari'de 2 ve Muş'ta 3 derece olması öngörülüyor.

Sivas derinden etkilendi

Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 63 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı dolayısıyla 63 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici ve 9 kar bıçaklı kamyonla karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan, il merkezinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor