Karşıyaka'da 15 bin 500 fidan dikildi

Karşıyaka Belediyesi, "5 yılda 100 bin fidan" hedefine emin adımlarla ilerliyor. Daha yeşil bir kent ve daha yaşanabilir bir gelecek için sürdürülen ağaçlandırma seferberliği kapsamında, 4 aylık süreçte Karşıyaka'nın farklı noktalarına dikilen fidan sayısı 15 bin 500'e ulaştı.

Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Ekim ayında başlatılan ağaçlandırma hamlesi çerçevesinde; kent merkezindeki cadde, sokak, park ve boş alanlar başta olmak üzere, fidan dikimine uygun olan tüm bölgeler, mühendislerce tek tek tespit edildi ve listelendi. Bu doğrultuda, bugüne kadar çeşitli noktalarda 14 santimetre gövde çapında ve 4-5 metre boyunda, toplam 5 bin büyük ağaç fidanı toprakla buluşturuldu. 10 bin 500 adet de çalı fidanı dikildi. Ayrıca, Şubat ve Mart aylarında çeşitli noktalarda bin 500 fidanın daha toprağa kavuşacağı belirtildi. Bölge iklimine uygun olan çınar, akça ağaç, süs kirazı, dişbudak, meyvesiz dut, pembe ve beyaz çiçekli akasya, orkide ağacı, mavi servi, pavlonya ve sığla gibi ağaç fidanları ile çeşitli türlerde çalı fidanlarının kullanıldığı ağaçlandırma çalışmaları, Mart ayında mevsimsel koşullar nedeniyle sona erecek ve Kasım 2020'de kaldığı yerden yoğun şekilde devam ettirilecek.

Hedef 100 bin fidan

Başta kent merkezi olmak üzere tüm Karşıyaka genelinde yeşil dokuyu güçlendirmeyi hedeflediklerini aktaran Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir kent bırakmak istiyoruz. Bu amaçla bu dönemde, kent merkezine öncelik vererek, ağaçlandırmaya uygun olan her alana fidan dikeceğiz, boş yer bırakmayacağız. 5 yıllık dönem için hedefimiz yaklaşık 100 bin adet fidanı toprakla buluşturmaktır" dedi.