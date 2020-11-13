Karşıyaka’dan Güneş tarlası

Karşıyaka Belediyesi, kente ikinci Güneş enerjisi santralini de kazandırdı. Tüm çalışmaları tamamlanan tesisin bir ay içerisinde açılışının yapılması ve faaliyete geçirilmesi planlanıyor

İzmir’in ilk ‘Güneş Tarlası’nı 2014 yılında hayata geçiren Karşıyaka Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak ve karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla kente ikinci Güneş enerjisi santralini de kazandırdı. Tüm çalışmaları tamamlanan tesisin bir ay içerisinde açılışının yapılması ve faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından; Örnekköy Mezarlığı’nın alt tarafındaki Güneş Tarlası’nın yanında 17 dönümlük alan üzerine inşa edilen 1 megavatlık santralin; ilk tesisin iki katı kapasitesinde olduğu kaydedildi. Tesisin, Karşıyaka Belediyesi tarafından üretilen elektriğin yıllık değerini toplam 1 milyon 600 bin liraya ulaştırması bekleniyor. 4224 adet panelle faaliyet gösterecek tesisten elde edilecek enerji, elektrik dağıtım idaresi ile mahsuplaşılarak belediye tesisleri için fatura ödenmeyecek ya da bedeli gelir olarak belediye bütçesine aktarılacak.

Kapasite 3 katına çıkacak

Tesis hakkında bilgi veren müdürlük yetkilileri; yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini vurgulayarak şunları kaydetti: “İlçe belediyesi olarak bu projeye 7,5 milyon TL’lik bir yatırım yaptık, bir kaç yıl içerisinde kendini amorti edecek. Tesis sayesinde enerji kapasitemiz 3 katına çıkacak. Sistemin düzenli yapılması gereken bakımları dışında hiçbir gideri yok, belediyeye kazancı var. En önemlisi de karbon salınımını ve katı atık oluşmasını engelleyerek, doğaya ve tabiata yatırım yapmış oluyoruz. Bu da bizlerin, çocuklarımızın ve gelecek nesillerin yaşamlarına yatırım yapmak demek. Bu sebeple projeyi çok önemsiyoruz”



