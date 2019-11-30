Kayın ormanında sonbahar renkleri

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi ve Adana sınırlarıyla kesişen bölgedeki kayın ormanları, doğal güzelliği ile doğaseverleri etkiliyor.

Kayın ormanında sonbahar renkleri
30 Kasım 2019 Cumartesi 08:52

Sumbas'a bağlı Yirce Yaylası'nın kuzeyinde, kayın ağaçlarından oluşan orman alanı, bölge sakinleri ve çevre illerden gelenlerin ilgisini çekiyor. Kayın ormanında ağaçların yapraklarının dökülmesiyle güzel manzara ortaya çıktı. Doğa fotoğrafçıları, ziyaret ettikleri bölgede fotoğraflar çekerek, arşivledi. Fotoğrafçı Süleyman Gelebek, manzarayı çok beğendiğini belirterek, "Renk cümbüşü insanlara huzur veriyor. Son zamanlarda doğa sporcularının da gezi rotasına aldığı kayın ormanları 1770 rakımda bulunuyor. Doğa harikası olan bu bölgeye ailenizle de gelerek güzel mutlu bir gün geçirebilirsiniz" dedi. Osmaniye Doğa Sporları Kulübü ekip lideri Osman Demirkaynak ise gezileri sırasında doğada bırakılan çöpleri topladıklarını ve yabani hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktıklarını da söyledi.


Kaynak: DHA
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