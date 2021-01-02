Kıyı Ege, Çanakkale ve Tekirdağ çevreleri için sağanak uyarısı

Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Kıyı Ege, Çanakkale ve Tekirdağ çevreleri için sağanak uyarısı
02 Ocak 2021 Cumartesi 12:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, havanın Türkiye'nin batı kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ civarında sağanak öngörülürken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde ülkenin doğusunda buzlanma ve don görüleceği, iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 kilometre saat) esmesi bekleniyor.

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