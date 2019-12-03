Köyiçi'ni köşe bucak temizlediler

"Temiz Çevre, Temiz Kent, Temiz Toplum" ilkesiyle mahallelerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiren Çiğli Belediyesi bu kez Köyiçi Mahallesi'nde vatandaşı organize etti, hep birlikte sokaklar temizlendi.

Köyiçi'ni köşe bucak temizlediler
03 Aralık 2019 Salı 15:11

Sabahtan başlayan temizlik çalışmasına Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, çeşitli dernekler ve mahalle sakinleri katılım gösterdi. Gün boyunca parklar, boş alanlar, cadde ve sokaklar titizlikle temizlendi. Mahallelerinde yapılan temizlik çalışmalarına katılan vatandaşlar, Belediye'nin gerçekleştirdiği bu projeden dolayı mutlu ve memnun olduklarını ifade ettiler ve yapılan çalışmalara kendileri de destek oldular.

Devamı gelecek

Çevreye ve doğaya karşı duyarlı olmak gerektiğini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda başlattığımız proje kapsamında belirli aralıklarla mahallelerimizde geniş kapsamlı temizlik çalışmaları yapıyoruz. Son olarak Köyiçi Mahalle'mizi temizledik. Çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirdiğimiz proje, tüm mahallelerimizi kapsayarak devam edecek. Çiçek gibi Çiğli için hep birlikte mahallelerimizi temizliyoruz. Halkımızın katılımı ve desteği de bizleri motive ediyor" dedi.

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