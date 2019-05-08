Kuş avına kısıtlama getirin

Önümüzdeki hafta toplanacak olan Merkez Av Komisyonu, bu yıl da birçok kuş türünün kaderini belirleyecek. Çevre Komisyonu üyesi ve partisinin komisyon sözcüsü CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Merkez Av Komisyonu'na çağrı yaptı: Nesli tehlike altında olan Üveyik ve Elmabaş Patka'nın avını tamamen yasaklayın ve nesli küresel ölçekte tehlike altında olan hiçbir kuş türünün avına izin vermeyin!

Güçlü bir bilimsel altyapı ile oluşturulan ve biyolojik çeşitliliğin durumu ile ilgili en geçerli rehber olarak kabul edilen 'IUCN Kırmızı Listesi'nin 1988 senesinden günümüze kadarki eğilim analizlerinin sonuçları, kuşlar için yaklaşan tehlikeye dikkat çekiyor.

Yapılan çalışmalar; küresel ölçekte kuş türlerinin en az yüzde 40'ı (3967 kuş türü) azalırken, yalnız yüzde 7'sinin (653 kuş türünün) nüfusunun arttığını ortaya koyuyor.

Kuşların büyük bir hızla yok oluşunun sebeplerinin başında, habitat kaybı ve bozulması ile avcılık geliyor. Tehditler üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda da kuşların daralan yaşam ortamlarında devam eden avcılık faaliyetlerinden olumsuz etkilendiklerine dikkat çekiliyor.

20 tür risk altında

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) ve BirdLife'ın ortak hazırladığı Kırmızı Liste çalışmaları da Türkiye sınırları içerisinde yaşayan yirmi kuş türünün küresel seviyede yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu net olarak gösteriyor.

Bakan'ın çağrısı

Önümüzdeki hafta toplanacak olan Merkez Av Komisyonu, bu yıl da birçok kuş türünün kaderini belirleyecek. Korunacak kuş türlerini belirleyerek av sezonu boyunca avı yasaklanacak olan türleri açıklayacak olan Merkez Av Komisyonu'na çağrı yapan Çevre Komisyonu Üyesi ve partisinin komisyon sözcüsü CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Nesli tehlike altında olan Üveyik ve Elmabaş Patka'nın avı tamamen yasaklayın ve nesli küresel ölçekte tehlike altında olan hiçbir kuş türünün avına izin vermeyin" dedi.

Meclis araştırsın

Nesli küresel ölçekte tehlike altında olan türlerin korunmasına dair Meclis Araştırma Önergesi verdiklerini belirten CHP'li Murat Bakan, "Merkez Av Komisyonu kararları öncesinde vurdurulması düşünülen canlı türlerinin nüfus büyüklükleri ve eğilimleri ile ilgili türlere yönelik bilimsel araştırmalar ve izleme çalışmaları yapılmıyor. Vurulacak canlıların türleri ve hangi canlının ne sayıda vurulacağı konusunda dünya üzerinde nesilleri yok olmaya yüz tutmuş canlı türlerinin belirlenmesinde uluslararası bir otorite olan IUCN Ulusal Komitesi'nin görüşleri alınmıyor. CHP olarak konuyu TBMM gündemine taşıdık. Nesli küresel ölçekte tehlike altında olan türlerin avının tamamen yasaklanması, vurulacak canlıların türleri ve hangi canlının ne sayıda vurulacağı konusunda uluslararası bir otorite olan IUCN'in görüşlerinin alınması, Merkez Av Komisyonunun yönetmelikle kendisine atfedilen görevleri yerine getirmesinin sağlanması için ortak akıl çerçevesinde gerekli politikaların belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Önergesi hazırladık ve milletvekili arkadaşlarımın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunduk" diye konuştu.