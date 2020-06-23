Burdur'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda Burdur Gölü kenarındaki tarlalarda lavantalar açtı. Mor çiçekleriyle hayran bırakan Lisinia'nın lavantaları bu yıl ilk defa Hollanda'ya ihraç edilecek.

Burdur'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı’nda, Burdur Gölü manzaralı tarlalarda dikili bulunan lavantalar çiçek açtı. Mor renkleriyle görenleri hayran bırakan lavantaların ilk ziyaretçileri ise AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi ve Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan oldu. Heyet, Lisinia Doğa Proje Alanı Sorumlusu Öztürk Sarıca'dan lavantalar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Milletvekili Bayram Özçelik, "Biz insanlarımızı Burdur Gölü kenarındaki gölle bütünleşmiş olan lavanta bahçelerine bekliyoruz. Buraya gelenler aynı zamanda Burdur Gölü, lavanta bahçeleri, Akçaköy'de bulunan Lavanta Deresi ve tüm Türkiye'nin dikkatini çeken Salda Gölü'nü görebilir" dedi.

Bekliyoruz

Lisinia Doğa Proje Alanı Sorumlusu Öztürk Sarıca da, "9 yıl önce Burdur Gölü'nün susuzluğuna çare olmak için dikimini yaptığımız lavantalarımız açmış durumda. Bundan bir hafta önce de erkenci lavantalar açtı. Artık sosyal mesafe kurallarına uyarak tüm Türkiye'yi lavanta bahçelerine davet ediyoruz. Hem lavantanın görsel güzelliğiyle hem de insanın moralini düzeltecek kokusuyla, herkesi lavanta tarlalarını görmeye bekliyoruz. Lisinia proje alanında, Akçaköy Lavanta Deresi'nde lavantalar açmış durumda" diye konuştu.

Çok büyük bir olay

Öztürk Sarıca, bu yıl ilk defa yurt dışına demet lavanta satışı gerçekleşeceğini de belirterek, şöyle konuştu: Özellikle bu yıl lavantalar görselliğini tamamladıktan sonra Hollanda yolcusu olacak. Yaptığımız çalışmalar çerçevesinde demet yapılarak büyük kısmı çiçekçiliğin baş ülkesi olan Hollanda'ya gidecek. Bu bizim için çok büyük bir olay. Biliyoruz ki Hollanda çiçekçiliğiyle ön planda olan bir ülke. Biz Lisinia'nın lavantalarını Hollanda ve

Ziyaretçilere tatlı sürprizi

Edirne'de, hasat zamanının gelmesinin ardından hafta başında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TTAE) tarafından ziyarete açılan lavanta tarlasında esnaf, yöreye özgü lavantalı kurabiye, badem ezmesi ve deva-i misk tatlısı dağıttı. Yeni nikah kıyan çiftlerden, ailece gezmek için gelenlere kadar çok sayıda kişinin ziyaret ettiği tarlada vatandaşlar, hem fotoğraf çektirdi hem de lavantalı lezzetlerle tatlandı. Edirne'de, tarihi Lozan Caddesi üzerinde TTAE'ye ait lavanta tarlası, hafta başında ziyarete açıldı. Hafta sonu ziyaretçi akınına uğrayan tarlaya girenler sosyal mesafe kuralına uyup, maske taktı. Bölge esnafından Bahri Dinar ve Arif Meriç ise tarlaya ziyarete gelenlere, yöreye özgü lezzetler kurabiye, bademezmesi ve deva-i misk tatlısı dağıttı. Dinar, her sene geleneksel hale getirdikleri etkinliği bu yıl koronavirüs önlemleriyle gerçekleştirerek vatandaşlara, tarihi lezzetlerle moral vermek istediklerini dile getirdi.

Maske yoksa tatlı yok

Bu yıl çeşitlerini çoğaltarak lavantalı tatları vatandaşlarla buluşturduklarını ifade eden Dinar, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel olarak, lavanta tarlalarından topladığımız lavantalardan deva-i misk, kurabiye ve badem ezmesi yapıyoruz. Bu yıl çeşitlerimizi çoğalttık. Geçen sene sadece deva-i misk vardı. Artık finale giriyoruz, son gün geldi çattı ve biz de bu tatları dağıtalım dedik. Bunu yaparken de neye dikkat ediyoruz? Sosyal mesafeye ve maskeye dikkat ediyoruz. Maskesi olmayana tatlı vermiyoruz ve tabii ki dezenfektanlarımızı da yanımızda getiriyoruz. Bu üç kuraldan şaşmıyoruz" dedi. Esnaf Arif Meriç ise vatandaşın 3 aydan bu yana evde çok sıkıldığını ve tarlayla moral bulduğunu belirterek, "3 aydan beri insanlar artık çok sıkıldı. Herkesin morali çöktü. Bizim de Edirne'de bir moral ilacımız var, o da lavanta. Biz de lavantayı hem bademezmesinde, hem devada hem de kurabiyede kullandık, demoralize olan insanoğlunu Edirne'ye davet ediyoruz, huzur ve moral bulmak istiyorsanız buraya bekleriz" diye konuştu.

Nikahtan tarlaya

Nikahlarını kıydırdıktan sonra tarlaya fotoğraf çekimi için gelen çiçeği burnunda çift Güray Tunalı ve Ezgi Güven de bol bol fotoğraf çektirdi. Evli çiftten Tunalı, "Böyle bir günde bu güzel anı ölümsüzleştirmek için gelmek istedik. Burası hem görsel açıdan çok güzel hem de doğanın kıymetini anlamamız için güzel bir farkındalık içeriyor. Bol bol fotoğraf çektireceğiz, bu anı ölümsüzleştireceğiz. Edirne'de bu gibi farklı yerlerin olması çok güzel" ifadelerini kullandı. Ailesiyle gezmek amaçlı Edirne'ye gelen Dilan Ağrıdağı ise pandemi süreci sonrası lavanta tarlasında, doğal ortama gelmenin çok güzel olduğunu söyledi. Ağrıdağı, "Kuşadası'nda bu kadar doğallık bulamamıştık, daha çok şehirleşme hakim ama burası gerçekten el değmemiş, natürel" şeklinde konuştu.

Denize 500 metrede şölen

Mor rengiyle görsel güzellik sunan ve genellikle yayla bölgelerinde yetişen lavanta, Antalya'da Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce (BATEM) denize 500 metre mesafede yetiştirildi. 'Antalya Lavanta Kokuyor' sloganlı projedeki 2 dönümlük lavanta bahçesi, üreticiler için örnek oluşturuyor. Kozmetik, gıda ve ilaç sanayilerinde kullanılan, endüstriyel tıbbi- aromatik bitki olan lavantanın, Antalya'da denize neredeyse sıfır alanda yetiştirilmesiyle ilgili yapılan deneme çalışması başarıyla sonuçlandı. Özellikle Isparta ile Burdur'da büyük tarlalarda yetiştiriciliği yapılan ve her yıl on binlerce yerli- yabancı turistin görmek için akın ettiği lavanta, daha çok yayla bitkisi olarak biliniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Antalya'daki Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM), 2015 yılında 'Antalya Lavanta Kokuyor' sloganıyla proje başlattı. 2016'da dikilen fideler, 1 yıl sonra ilk ürünü vermeye başladı. 4 yıl sonra ise lavanta fideleri büyüdü ve denize yakın bölgelerde yetiştirilip, yetiştirilemeyeceğine yönelik deneme çalışmaları da başarılı olurken, 2 dekarlık alandaki lavantalarda mor görsel güzellik oluşturdu.