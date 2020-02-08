Manisa'da kar ulaşımı engelledi

Manisa'nın Kula ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, gece saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar yağışı sebebiyle, İzmir-Ankara D300 karayolunda önlem alan emniyet güçleri, ağır tonajlı araçların geçişine tuzlama çalışmaları nedeniyle bir süre izin vermedi. Bu arada, kara hasret kalan Kulalılarda geç saatte sokağa çıkarak kar yağışının keyfini sürdü.

Kula'da gece saatlerine yoğun şekilde yağmaya başlayan kar yağışı sebebiyle, polis ve jandarma ekipleri İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinde önlem aldı. Önceki gün saat 23.00 sıralarında başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle, bölgenin en önemli ulaşım noktalarından biri olan İzmir-Ankara D300 karayolundaki Kavacık rampasında, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri öncülüğünde, Karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışması yaptı. Her kar yağışı sonrasında ulaşımda aksama yaşanan Kavacık Rampasına TIR gibi büyük araçların seyahat etmesi bir süre engellendi. Emniyet görevlileri, karayolları ekiplerinin tuzlama ve küreme çalışmaları sonrasında İlçe Stadyumu yakınlarında büyük araçlarıngeçişine izin verdi. Ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Çocuklar için fırsat

Elazığ'da meydana gelen deprem felaketinin ardından yardım götürdüğü Elazığ'dan dönüşte Kula rampasında yoğun kar yağışına yakalanan Manisa Soma Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi Emrah Şahinbaş, "Soma'dan Sosyal Yardımlaşma kömürü alıp, Elazığ'daki depremzede vatandaşlarımıza, kardeşlerimize yardım için Elazığ'a gitmiştik. Kömür teslimatımızı yaptık. Dönüşte Kula rampalarında emniyet güçleri trafiği tehlikeye atmamak adına bizi durdurdu. Bizde yolun açılması için bekliyoruz." dedi. Bu arada kar yağışı, kara hasret kalan Kulalılar için de bir fırsat oldu. Çocuklarıyla birlikte dışarı çıkan vatandaşlar, kar yağışının tadını çıkardı. Çocuklarıyla birlikte evinin önünde kar topu oynayan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da, uzun süredir bekledikleri kar hasretini giderdiklerini söyledi. Başkan Tosun, "Geçen seneye göre yüzde 50 yağışlarımız azdı. Hamdolsun Allah'a bugün güzel bir kar yağışı var. Bu kar yağışında bizde dayanamadık, çoluk çocukla beraber sokağa kartopu oynamaya indik. Bu karda, yolda seyehat halinde olan vatandaşlarımız da inşallah burnu bile kanamadan sevdiklerine ulaştır. Ben herkesin bu karlı havada dikkat etmesini, hem de karın zevkini ve tadını çıkarmasını tavsiye ediyorum." dedi.

Akhisar'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Akhisar'da Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa kent merkezi ve ilçelerinde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre bugün saat 09.31'de merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.98 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa kent merkezi ile ilçelerinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Akhisar'ın kırsal Musalar Mahallesi, büyüklüğünü ise 3.7 olarak açıkladı.