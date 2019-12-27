Menderes'te dere yatağı düzenleme çalışması yapıldı

Menderes'i hem daha güvenli hale getirmek, hem de modern bir görünüme kavuşturmak için 17 km'lik dere yatağında başlatılan çalışmalar tamamlandı. İlçe merkezi ve mahalleleri modern bir görünüme kavuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce İzmir Menderes ilçe merkezi ve mahallelerinde başlatılan dere ıslah çalışmaları tamamlandı. % 100 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan proje kapsamında toplam 17 kilometrelik dere yatağı ıslah edildiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Çalışma ile ilçe hem daha modern bir görünüme kavuştu hem de bölgedeki taşkın riski minimize edildi" dedi.

2505 metre U kanal yapıldı

Menderes Merkez ve Mahalleleri Dere Islah Çalışması 1. Kısım Yapım İşi kapsamında dere yatakları üstüne 4 büyük köprü inşa edilirken, toplam 2505 metre U kanal ve 4685 metre taban kaplama beton imalatlarının tamamlandı. 3 yılı aşkın süren çalışmalar süresince toplam 28 bin 900 m3 beton imalatı, 108 bin m3 kazı, 1200 ton betonarme demiri imalatı ile 5790 metre korkuluk imalatı bitirildiğini ve İlçede ayrıca 326 metre de menfez korkuluk imalatı yapıldığını da açıklayan Genel Müdür Aydın, "Son olarak çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.