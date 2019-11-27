Merkezefendi çiçeklendi, yenileri yolda

Merkezefendi Belediyesi, meydanlar, kavşaklar, parklar ve yol kenarlarına diktiği çiçekleri artık kendi fidanlığında üretiyor.

Başkarcı Mahallesi 1047 Sokak'ta bulunan altı bin 900 metrekare alandaki Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığı'nda kurulan çiçek üretim serası ile üretilen ilk çiçekler belirlenen yerlere ekipler tarafından dikildi. Serada üretilen 70 bin hercai menekşe, 3 bin 700 süs lahanası, 12 bin 700 Çin karanfili ve 5 bin 700 bellis papatya toprakla buluştu. İlk çiçeklerden sonra dikilen ikinci tohumlar da yaklaşık iki haftada dikime hazır olacak.

Öz kaynaklarla yetiştiriliyor

Çalışmalar sonucu üretilen çiçeklerin Merkezefendi'yi renk renk süslediğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak yetiştirdiğimiz ilk çiçeklerimizin dikimine başladık. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığı'na kurduğumuz seramıza ektiğimiz ilk tohumlar çiçeğe dönüşerek Merkezefendimizi renk renk süslemeye başladı. Belediyemizin çiçek ihtiyacını öz kaynaklarımızla karşılıyoruz. Böylelikle hem tasarruf yapıyoruz hem de istihdam alanı oluşturuyoruz. Ürettiğimiz çiçekler ile ilçemizi güzelleştirmeye, süslemeye devam edeceğiz" dedi.