Mesafeli yürüyüş

Adana'da koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen doğa yürüyüşleri, normalleşme süreciyle sosyal mesafeler korunarak kontrollü olarak yeniden başladı.

Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), Kozan ilçesinin Göller Yaylası ile Feke ilçesinin Tapan Yaylası arasında kalan Hopka Dağı'nda tarih ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi. Katılımcıların ateş ölçümleri, araçlarda yüzde 50 doluluk, maske kullanımı ve fiziksel mesafe gibi kuralların uygulandığı etkinliğe çok sayıda doğasever katıldı. Rüzgar, yağmur ve doğa hareketlerinden dolayı, Kapadokya bölgesini andıran ilginç kaya oluşumlarına sahip bin 900 rakımlı Hopka Dağı'na çıkan doğa tutkunları, kantaron, kenger, dağ çayı, doğa nergisleri, papatya ve kekik gibi bahar çiçekleri arasında 12 kilometre yürüdü. Göller yaylasından başlayan doğa yürüyüşü, Büden Mağarası, Adam Kayaları, Palanın Yurdu, Ziyaret Tepe, Üç Oğlan kayası, Gelin Güven kayası, Kepez tepesi güzergahı üzerinden geçilerek Akoluk Mahallesi'nde verilen mola ile son buldu.

Özlemişiz

Kulüp üyeleri adına konuşan Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Üyelerimiz müthiş bir şekilde doğayı özlemişler. Pandemi sürecindeki ilk doğa yürüyüşümüze büyük bir talep oldu, fakat çok katılımcının bazı sıkıntılara neden olacağını var sayarak bu yürüyüşü az ama öz sayıda bir ekiple yapmaya karar verdik. Planlama yaparken üyelerimiz arasında bulunan doktor, hemşire ve sağlık teknisyenlerinden oluşan bir ekip oluşturduk. Bu ekip, ateş ölçüm ve sosyal mesafe gibi tüm pandemi kurallarını uyguladı. Herkes doğada fiziksel mesafesini koruyarak yürüdü. Bahar gelmiş dağlarımıza, her taraf çiçek açmış mis gibi kokuyor, kekik kokuyor, arılar vızır vızır, kelebekler çıkmış, doğayı müthiş özlemişiz ki, büyük bir istekle yürüdük. Umarım normalleşme devam eder, bizde doğa yürüyüşlerine ara vermeyiz” dedi.

Kulüp üyelerinden Nimet Ceylan’ın söylediği uzun hava ve türküler yürüyüş etkinliğine renk kattı.

Likya Yolu, açıldı

Güneyin en uzun, popüler ve göz kamaştırıcı yürüyüş rotası olan 555 kilometrelik Likya Yolu, Covid-19 salgını kısıtlamalarının ardından doğaseverlerle buluştu. İngiliz asıllı trekkingci ve araştırmacı Kate Clow tarafından 1999 yılında rotaları belirlenerek yürüyüşe açılan ve güneyin en uzun rotası olarak bilinen Likya Yolu, 2020 yaz dönemi için yürüyüşçülerle buluşmaya başladı. Antik Likya'nın kıyıları ve dağlarının güzelliğiyle konuklarını hayran bırakan Likya Yolu, toplam 555 kilometrelik rota olarak Türkiye'nin ilk uzun yürüyüş rotası olma özelliğini taşıyor. Likya Yolu, Muğla'nın Ovacık bölgesinden başlayarak Antalya Geyikbayırı'nda sonlanıyor.

20'den fazla parkur

Likya Yolu'nda 20'den fazla parkur ve Kalabantia, Sidyma, Pydnai, Letoon, Xanthos, Patara, Phellos, Antiphellos, Sebeda, Apollania, Aperlai, Teimussa, Simena, Soura, Andriake, Myra, Belos, Gagai, Melanippe, Olimpos ve Phaselis antik kentleri yer alıyor. Fransız Grande Randonnee sistemiyle işaretlenmiş Likya Yolu'nun en çok tercih edilen parkurları, Olympos'tan başlayıp Musa Dağı'nın zirvesinde (780m) son bulan, gidiş-dönüş 5 saatlik Olympos-Musa Dağı-Lost City parkuru. Olympos'tan başlayıp Çıralı'dan geçen parkur, çınar ağaçları, dereleri ve alabalık lokantaları ile ünlü Ulupınar'da son buluyor. Musa Dağı'nın zirvesinden başlayan ve Adrasan sahilinde tamamlanan 7 saatlik Olympos-Adrasan parkuru ile Olympos antik kentinden geçerek sahilden devam eden ve Ceneviz Koyu'nu gören ormanda son bulan kısa Olympos-Cennet parkuru ve Gelidonya Feneri'nden geçerek 5 Adalar ve deniz manzarası eşliğindeki en güzel parkurlardan biri olan 7 saatlik Karaöz-Adrasan parkuru da diğer parkurlardan bazıları olarak öne çıkıyor.

Dereler tertemiz

Antalyalı dağcı Cuma Gök, yürüyüşçülerle buluşmaya hazırlanan Likya Yolu'nun en güzel yürüyüş parkurlarına sahip olduğunu belirterek, ''Covid-19 salgını nedeniyle uzun zamandır Likya Yolu'na gelememiştik. Şimdi gördüklerimiz bizi çok şaşırttı. Dereler tertemiz olmuş. Doğa adete kendini yenilemiş. Bu beni çok mutlu etti" dedi. Likya Yolu'ndaki 3 zirvede, doğa şartları nedeniyle yıpranmış olan Türk bayraklarını yenileriyle değiştirdiğini söyleyen Gök, bunların 2010 rakımlı Karadağ zirvesi, 2640 rakımlı Tunç Dağı zirvesi ve 1890 rakımlı Kartepe zirvesi olduğunu söyledi.