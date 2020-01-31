Metkim İlaçlama

İnsanların yaşam alanlarında ortaya çıkan haşereler oldukça ciddi bir sorundur. Haşereler, çok hızlı çoğalır ve insan sağlığını tehdit ederler. Bundan dolayı, haşerelerin ilaçlanarak yok edilmesi şarttır.

Bununla birlikte, haşere türüne göre kullanılacak ilaç türü ve miktarı da büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple, ilaçlama işleminin profesyonel firmalar tarafından yapılması gereklidir. Alanında yetkin personelle ve gelişmiş ekipmanla hizmet sunan Metkim ilaçlama böcek ilaçlama konusunda çok sayıda kişinin çözüm ortağı olmaktadır. Firma, İstanbul'un birçok noktasına kısa sürede ulaşmakta ve garantili ilaçlama sunmaktadır.

Hizmet Verilen Haşereler

Firma, insan sağlığını tehdit eden tüm haşereler için hizmet vermektedir. Tahta kurusu, hamam böceği, pire, bit, vb. için ilaçlama hizmeti sunan firma, ayrıca fare gibi kemirgenler için de ilaçlama hizmeti veriyor. Hangi, böcek için ne tür ilacın kullanılacağı ve hangi dozda kullanılacağı firma tarafından yapılan değerlendirme sonrasında belirleniyor.

Hizmet Verilen Alanlar

Firma, müşterilerin talep ettiği tüm alanlarda ilaçlama hizmeti vermektedir.

Ev

İş yeri

Fabrika

Ofis

Depo

Restaurant

Otel

AVM

Tüm bu alanlardaki böcek sorununa kısa sürede çözüm sunan firma, bu sebeple çokça tercih ediliyor.

Kullanılan İlaçlar

Firmanın kullandığı ilaçlar, Dünya Sağlık Örgütü standartlarına sahip ilaçlardır. Böcekler üzerinde son derece etkili olan ilaçlar, insan sağlığı için herhangi bir risk teşkil etmez. Firmanın uzman ekibi, gelen talep üzerine, ilaçlanması istenen bölgeyi inceleyerek, ne tür bir ilaç kullanılması gerektiğine karar verir.

Ayrıca, uzman ekip ilacın ne dozda kullanılacağına da karar verir. Birçok durumda bir bölgeyi, tek bir defa ilaçlamak yeterli olmaz. Uzman ekip bölgenin 2-3 defa ilaçlanıp ilaçlanmaması gerektiğini de tespit eder. İşlem planlandığı gibi gerçekleştirildiğinde böcek sorunu kalıcı olarak çözülmüş olur.

Garantili Böcek İlaçlama