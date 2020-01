Minicik bebeklerin kökleri sağlam olsun diye

Türk Neonatoloji Derneği (TND) ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKÜD) iş birliği ile Şile Otoyolu kenarına prematüre çocuklar için farkındalık yaratmak için 2 bin fidan dikildi. Konuyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla her Yenidoğan Hekimi adına birer fidan dikildi.

TND Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, bu yıl ilk kez Prematüre Ormanı'nı hayata geçirdiklerine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Projemiz kapsamında Türkiye'deki her yenidoğan hekimi adına fidan dikerek konuya dikkat çekmeyi amaçladık. Her prematüre bebek hayata yapraklarını yeni açmış bir fidan gibidir. Nasıl her fidanın ayrı toprağa, havaya, güneşe ve suya ihtiyacı varsa; her prematüre bebeğin ihtiyacı da fidanlar gibi kendi şartlarına özeldir. Prematüre bebek dış çevreye karşı hassastır, bilgi ve tecrübeyle donanmış özel bir bakıma, özel bir beslenmeye ihtiyacı vardır ki kökleri sağlam olsun; hayata karşı dik dursun." Koç, tüm dünyada prematüre doğum oranının yüzde 8 ile 15 arasında değiştiğini vurgulayarak, bu oranın Türkiye'de yaklaşık yüzde 10-12 civarında olduğunu söyledi.

Özel bakım istiyor

Koç, beslenmeden bakıma kadar gerekli tüm önlemler alındığında, prematüre doğan bebeklerin sağlıklı bir biçimde gelişimlerini sürdürdüğüne dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: Büyüme ve gelişmenin sağlanabilmesi için anne sütü her bebek için önemlidir ancak prematüreler için çok daha önemlidir. Bebek, taburcu edilirken uygun tartıda ise ve anne sütü ile besleniyorsa, anne sütü ile beslenmeye devam edilmesi gerekmektedir. Anne sütü ile beslenen bebek eğer düşük tartı ağırlığında ise anne sütünün, destekleyiciler ile desteklenmesi önerilmektedir. Anne sütü ile beslenemeyen bebeklerde ise taburculuk ağırlığı göz önünde bulundurularak düzeltilmiş 40.-52. haftaya kadar prematüre veya taburculuk sonrası formül kullanılmaktadır. Sonraki adımda standart formül ile beslenmeye devam edilmesi uygundur. Bebekler için en üstün besin anne sütüdür. Anne sütü, zamanında doğan tüm sağlıklı bebeklerin ihtiyaçlarını tek başına karşılar. Anne sütü ile beslenmenin mümkün olmadığı durumlarda yetkili sağlık profesyoneline danışılmalıdır."