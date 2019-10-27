Muğla'daki yanan ormanlık alanlar

Marmaris ve Menteşe ilçelerinde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlar, havadan görüntülendi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak: "Bu yıl Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında 282 orman yangını meydana geldi. Yangınlarda 949 hektar ormanlık alan zarar gördü" Marmaris Orman İşletme Müdürlüğündeki yangın söndürme helikopteriyle Marmaris ve Menteşe ilçelerinde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlar havadan görüntüledi. Marmaris'in Çetibeli Mahallesi'ndeki geçen aylarda yanan ormanlık alan, 2018'de Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ve 2017'de Menteşe'nin Zeytinköy Mahallesi'ndeki yanan ormanlık alanlardaki son durumu basın mensupları kameraya aldı. Zeytinköy'de yanan ormanlık alanlarda fidanların boy verdiği, 2018'de Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki yanan ormanlık alanda ise fidanların dikildiği ve yeşillendiği görüldü.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün yangına havadan ve karadan, teknolojinin son imkanlarını kullanarak mücadele ettiğini söyledi. Yangınla mücadelede bin 324 işçi, 5 helikopter, 98 arazöz, 53 ilk müdahale aracıyla kullanıldığını belirten Yaprak, "Bu yıl Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında 282 orman yangını meydana geldi. Yangınlarda 949 hektar ormanlık alan zarar gördü. Muğla'da 104 ziraat alanı yangının da 90 hektar alan zarar gördü. Ortalama yangına müdahale süremiz 14 dakika." dedi. Yaprak, yanan sahalarda ağaçlandırma ve üretim faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Bu sene dikim sezonunda yanan sahaları tamamen ağaçlandırılmış hale getireceğiz. Kesinlikle ve kesinlikle 1 metrekare alan ağaçlandırılmadan bırakılmayacak." diye konuştu.