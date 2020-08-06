O planlar iptal!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Karabağlar'daki 6 mahalleyi kapsayan 74 hektarlık alanla ilgiyi yaptığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planları iptal edildi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilçenin sağlık gelişmesi için mücadele ettiklerini vurgulayarak, kentsel dönüşüm süreçlerine mutlaka yerel yönetimlerin de alınması gerektiğini söyledi. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın belediyenin yargıya başvurmasıyla ilgili sözlerine de, "Mesleği avukatlık olan Sayın Kaya'ya hukuk öğretecek değiliz. Sapla samanı karıştıran açıklamalarını doğru bulmuyorum" yanıtını verdi.

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm alanına sahip ilçesi Karabağlar'da 540 hektarlık bölge, 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan edildi. Bu alan içindeki Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem ve Umut mahallelerini kapsayan 74 hektarlık alanla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1/5000 ve 1/1000'lik uygulama imar planları hazırladı. Planlara, askı sürecinde yapılan itirazlar da reddedildi.

Bunun üzerine Karabağlar ve İzmir Büyükşehir belediyeleri, planların bölgedeki vatandaşların sorunlarını çözmek bir yana yeni sıkıntılar yaratacağı gerekçesiyle yargıya başvurdu. İzmir 6. İdare Mahkemesi istemi haklı bularak söz konusu planı iptal etti.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, kentsel dönüşüm çalışmalarında mutlaka yerel yönetimlerin de olması gerektiğini vurgulayarak, "Bu 540 hektarlık alanı planlarken, yerel yönetimleri devre dışı bırakmak doğru değil. Çünkü bu süreçler bakanlık ve yerel yönetim işbirliğiyle, birlikte yürütülmeli. Odağında, kentin belleği konumundaki, vatandaşlarla birebir temas kuran belediyeler olmalı" dedi.

Kentsel dönüşümle ilgili yasaların yeniden gözden geçirilmesini isteyen Başkan Selvitopu, "Yapılacak yasal düzenlemeyle belediyeler de bu konuda görevli kılınmalı; önleri açılmalıdır. Açılırsa, yerel yönetim ve bakanlık işbirliğiyle bu yerlerdeki sıkıntılar çok çabuk ve etkili bir şekilde giderilir. Böylece vatandaşlara sağlıklı ve kaliteli hizmet, zamanında ulaşmış olur" diye konuştu.

Bu konuda yetkileri bulunmamasının sorumluluklarını ortadan kaldırmadığına dikkat çeken Başkan Selvitopu, "540 hektarlık alanın tamamı, bütüncül bir bakış açısıyla, öncelikle üst ölçekli planları (1/25000 ve 1/5000) tek parça halinde yapılmalıdır. Uygulama imar planları etaplar halinde gerçekleştirilebilir. Yerel yönetim ve bakanlık işbirliğiyle atılacak adımlar, vatandaşlarımızın hak ve hukuklarının korunmasına; kentlerin sağlıklı dönüşmesine katkı sağlayacak, hız kazandıracaktır. Yetki verildiği takdirde bu bölgelerin planlamasını en kısa sürede yapacak bilgi birikimi ve ekipman, Karabağlar Belediyesi'nde vardır" dedi.