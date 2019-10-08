Ödemiş'te iklim krizine karşı fidan dikildi

Ödemiş ilçesinde küresel iklim krizine dikkat çekmek amacıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Ödemiş'te iklim krizine karşı fidan dikildi
08 Ekim 2019 Salı 11:18

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "İklim krizine karşı bir fidan da sen dik" kampanyası kapsamında 125. Yıl Kültürpark'ta gerçekleştirilen etkinlikte, küresel ısınmaya karşı daha fazla yeşil alana ihtiyaç olduğunu söyledi. Yerel yönetimlerin, küresel iklim konusunda öncü olması gerektiğine işaret eden Eriş, "Burası süs bitkileri ve meyve fidancılığının merkezi. İklim krizine karşı 'daha fazla yeşil doku' diyoruz. Bugün diktiğimiz fidanlarla da bu farkındalığın gelişmesini amaçladık." dedi. Kaymakam Fikret Dayıoğlu'nun da katıldığı programda parka çınar, ıhlamur, akasya ve zeytin fidanları dikildi.


Kaynak: AA
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