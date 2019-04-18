Ödemiş'te zeytin ağaçları için koştu

Ödemiş'in kırsal İlkkurşun Mahallesi'nde yeni yol çalışması nedeniyle yaklaşık 1000 zeytin ağacının köklenmeye başlanmasını, ilçede doğup büyüyen emekli bankacı ve atletizm ile uğraşan Turan Akın, yaklaşık 9 kilometre koşup, ölçüm yaparak, protesto etti. Yeni yapılacak yolun mevcut yolu sadece 250 metre kısaltacağını belirten Akın, kamu yararı bulunmadığını söyledi.

Ödemiş'e 13 kilometre uzaklıktaki kırsal İlkkurşun Mahallesi'nin 800 metre güneyinden geçen İzmir-Ödemiş karayolunun batı kısmında, tarihi İlkkurşun Tepesi ve hemen yanı başındaki Maraş mevkisinde bulunan Yörük Köprüsü güzergâhı üzerinde, 3 kilometrelik yeni yol yapımı için 5 yıl önce proje hazırlandı. Daha sonra, yüklenici firma tarafından bölgede kazılar yapılıp, dolgu malzemeleri alınırken, durum çevrecilerin ve yöre halkının tepkisine neden oldu. Yöre sakinleri eylemler yapıp yetkililerin dikkatini çekmek için çalışırken, geçen 11 Nisan'da yol çalışması için en küçüğü yarım asırlık olan yaklaşık 1000 zeytin ağacının köklenmesine başlanması, tepkileri artırdı. Tepkiler üzerine ve bazı yasal prosedürlerin yerine getirilmesi için ağaçların köklenmesine ara verildi.

İlkkurşun Mahallesi'nde doğup büyüyen ve atletizm ile uğraşan emekli bankacı Turan Akın, yol için ağaç sökülmesini yaklaşık 9 kilometre koşarak protesto etti. Akın, Yunan işgaline karşı Ödemiş'te ilk kurşunun sıkıldığı, İlk Kurşun Anıtı'nın bulunduğu bölgeden başladığı koşusunun ilk etabını, mevcut Ödemiş-İzmir karayolu güzergâhını takip ederek Yörük Köprüsü'nde tamamladı. Akın, daha sonra ise Doyranlı Mahallesi yakınlarında yol çalışması için ağaç kesiminin yapıldığı yeni güzergahta sürücülerin şaşkın bakışları arasında koşarak mesafe ölçümü yaptı. Akın'ın, koşusunun ikinci etabında zeytin ağalarının arasında kamulaştırma için işaretleme yapılmış olan ve yol açılacak yerlerden geçti. Bu koşusunu da Yörük Köprüsü'nde tamamlayan Akın, yaptığı açıklamada, yeni yol çalışmasının kamu yararı taşımadığını söyledi.

Bilirkişilere eleştiri

Turan Akın, "Önce mevcut Ödemiş-İzmir karayolundan koşup, ölçüm yaptım, 4 bin 300 metre çıktı. Ardından da yeni güzergahta koştum, ölçüm yaptım. Burası da 4 bin 50 metre çıktı. Yol aslında sadece 250 metre kısalıyor. Bu uzun süredir takip edilen bir proje. Biz de yakından takip ediyoruz. Kaç defa bilirkişi raporu düzenlendi. Bu bilirkişiler idarenin istediği gibi kalem oynatıyorlar. Köyde hayvan varlığı olmadığından bahsediyorlar. Raporlarında köyde hayvanların sadece iki ay otladığını, meramızın verimsiz olduğunu yazmışlar. Oysa ki ben çocukluğumdan beri bu meralarda hayvancılık yapmış bir aileden geliyorum. Bu meralarda 7 ay hayvancılık yapılır" dedi.

Mevcut karayolu güzergâhında kamulaştırmalar yapılıp genişletme için dolgu çalışmaları yapıldığı halde sonradan yeni güzergahın ortaya atıldığını söyleyen Akın, "Kamulaştırılıp dolgusu yapılmış yerler var. Gökçen Kavşağı tarafına giderseniz görürsünüz. Buraların kamulaştırmaları ve dolgu çalışmaları yapıldığına göre, bu yeni güzergah da mesafeyi çok da fazla kısaltmadığına göre, bu yeni yolu açmanın ne anlamı var? 250 metre yol kısalacak diye Türkiye'nin en verimli tarım alanlarından yol geçirilmesi, ülkemizi bırakın, dünyada hiçbir akla mantığa uymamaktadır. Ankara'ya, Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, 'Lütfen bu projeyi tekrar değerlendirin. Türkiye'nin verimli tarım arazileri böyle bir yol projesiyle heba edilmesin. Bu bölgede yaşayan köylüler uygun bulmuyor" diye konuştu.