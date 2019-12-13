Orman İzmir'e, Berlin'den destek var

Berlinli Türk İş İnsanları İnisiyatifi üyeleri Bornova Şeytanderesi ağaçlandırma alanını gezdi, fidan dikti. İnisiyatif, Büyükşehir'in Orman İzmir Kampanyası için de 60 bin Euro destek verecek, yeniden fidan dikecek.

Orman İzmir'e, Berlin'den destek var
13 Aralık 2019 Cuma 11:09

Berlinli iş insanları İzmir'e fidan desteği vermeye hazırlanıyor. Berlinli Türk İş İnsanları İnisiyatifi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Orman İzmir Kampanyası için 60 bin Avro destek vereceğini açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ve ağaçlandırma alanlarını ziyaret eden heyet, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Orman İzmir Kampanyası'na desteklerinin daha da artacağını ifade etti. Almanya'dan gelen heyet  geçtiğimiz günlerde azalan doğal ağaç fidanlarının İzmirlilerle birlikte dikildiği Bornova Şeytanderesi ağaçlandırma sahasını gezdi. Büyükşehir yetkililerinden bilgi alan heyet üyeleri, aynı zamanda sahaya fidan dikti.

Karışık Ege Ormanı

280 dönümlük ağaçlandırma sahası Karışık Ege Ormanı olacak şekilde tasarlandı. Sahaya menengiç, kermes meşesi, palamut meşesi, delice zeytini, dağ çileği ve ahlat gibi ağaçların fidanları dikilmeye devam ediyor. Şeytanderesi'ndeki sahanın Ege Ormanı biyolojik çeşitliliğinin gelişeceği doğal yaşam alanı olması planlanıyor. Berlinli iş insanlarının bağışlarıyla yapılacak fidan dikimlerinin tarihi Şubat 2020 olarak belirlendi. Berlinli İş İnsanları İnisiyatifi 2020'nin Şubat ayında hem nakdi bağışlarını sunmak hem de fidan dikimine iştirak etmek için İzmir'i yeniden ziyaret edecek.

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