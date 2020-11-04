Ovit beyaza büründü

Rize’nin 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylası, yağan karla beyaza büründü. Yaylada kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Yaylaya çıkanlar yılın ilk karla kar topu oynadı. Yaylada eğlenceli anlar yaşayanlar, o anları fotoğrafladı.

Ovit beyaza büründü
04 Kasım 2020 Çarşamba 10:22

Emre Kılıç “Kar yağdığını duyunca hemen yükseklere çıktık. Kuzenlerimle beraber kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdik” dedi. Karın yağdığını görünce torunu ile beraber kar topu oynamak için Ovit Yaylası'na çıktıklarını anlatan Ekrem Kopuz da "Karın yağdığını öğrenince ‘biz de gidip kar topu oynayalım’ dedik ve torunumla buraya geldik. Çok eğlendik. Şehir merkezlerine kar yağmayınca bizde karla oynamak için yükseklere çıkıyoruz” diye konuştu. Ali Demirtaş ise "Sahile inersin yaz, yükseklere çıkarsın kış. 4 mevsimi bir arada yaşıyoruz" dedi.

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