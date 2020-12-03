Palmiyeler korunuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin görsel dokusunda önemli bir yere sahip palmiye ağaçlarını kurutarak yok olmasına neden olan kırmızı palmiye böceğine karşı yoğun bir mücadele veriyor.

İzmir genelinde 12 yıldır çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, zararlıların tamamen yok olması için çalışıyor. İzmir'in farklı noktalarına 50 adet palmiye böceği tuzağı kuran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şu ana kadar 35 bin 500 ergin dişi böcek yakaladı. 2008’den bugüne kadar palmiye böceğinin zarar verdiği bin 900 ağaç ise imha edilmek zorunda kaldı.

Tehdit altındalar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Bitki Koruma Şefi Ziraat Yüksek Mühendisi Burcu Çıtırıkkaya, palmiye böceğinin ilk zamanlarda Seferihisar ile Menderes ilçelerinin köylerinde görüldüğünü, son 5 yıldır da İzmir'deki neredeyse bütün palmiye ağaçlarını tehdit eder hale geldiğini belirtti. Burcu Çıtırıkkaya, “Biz bu böcekle mücadele kapsamında tepe ilaçlama yapıyoruz. Kök ilaçlaması yapıyoruz. Ölen ağaçların imha işlemlerini yapıyoruz. Ağaçlarda sürekli olarak kontrollerimiz sürüyor” dedi.

Sıcak havada mücadele zorlaşıyor

15 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda bu böceklerin sürekli aktif olduğunu anlatan Burcu Çıtırıkkaya, “Çok dayanıklı bir böcek. Bu nedenle ağaca yerleştiğinde fark etmek biraz zaman alabiliyor. Böyle olunca da mücadele edilmesi kimi zamanlarda zorlaşabiliyor. İzmir genelinde bizim sorumluluk alanlarımızda yaklaşık 4 bin 500 palmiye var. Biz hiç bir ağacı ayırt etmeksizin bulaşık kabul edip ilaçlamayı yapıyoruz. Bu mücadelemize rağmen böcekleri tamamen bitirme şansımız olmadı” diye konuştu. Palmiye böceği ile mücadelede ilçe belediyeleri ile kamu kurumlarının da desteğini beklediklerini belirten Çıtırıkkaya, topyekun bir mücadele yapılmadığı takdirde kentteki palmiye varlığının tehlikeye gireceğini vurguladı.