Porsuk kristal gibi

Eskişehir'de hava sıcaklığı, eksi 5 dereceye düşerken, Porsuk Çayı'nın kent merkezinden geçen bölümlerinde su yüzeyi, buz tuttu.

Porsuk kristal gibi
10 Ocak 2020 Cuma 16:07

Eskişehir'de hava sıcaklığı, sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle Porsuk Çayı'nın kent merkezinden geçen bölümlerinde su yüzeyi, yer yer buz tuttu. Turistik amaçlı kullanılan tekne ve gondollar ile donma nedeniyle tura çıkılamadı. Kent sakinleri, cep telefonlarının kameralarıyla buz tutan Porsuk Çayı'nı fotoğrafladı. Meteoroloji verilerine göre, Eskişehir'de hava sıcaklığı, 2 gün boyunca sıfırın altında 3- 4 derece olacak.

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