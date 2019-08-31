Sengel: Yangında ciğerlerimiz ölmüş

Yanan İzmir ormanlarında gerçekleşen Halk Buluşması’na Efes Selçuk Belediyesi de katıldı. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, meclis üyeleriyle birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla, toplumun her kesiminin katılımıyla İzmir’in dağlarını yeniden çiçeklendirmek amacıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla 18 Ağustos’ta Karabağlar ‘da başlayan Menderes ve Seferihisar bölgelerini etkileyen orman yangınının yaralarını sarmak, halkın karar alma sürecine katılımını sağlamak için yangından etkilenen Efemçukuru’nda bir toplantı düzenlendi. Toplantıya İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanları, ormancılık ve çevre alanında uzman akademisyenler, mühendisler, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşması İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından yapılan toplantıda 18 Ağustos’ta Karabağlar ‘da başlayan Menderes ve Seferihisar bölgelerini etkileyen orman yangınının hasar tespitinin yapılması, ilerleyen süreçte orman yangınlarının engellenmesi ve bölgede orman varlığının zenginleştirilmesi adına yapılacak çalışmalar üzerine sunumlar yapıldı.

Küllerinden doğacak

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Başkan Soyer’in “Gel, Gör, Koru” çağrısıyla düzenlediği halk buluşması hakkında bir değerlendirme yaptı. Orman yangınlarının çevre, ekosistem üzerinde bıraktığı izlere değinen Başkan Sengel; “ Bugün buraya gelene kadar yemyeşil alanlar gördük. İnanılmaz güzeldi. Çamların kokusunu içimize çektik. Fakat bir anda her tarafın kapkara hale geldiğini, ağaçların öldüğüne şahit olduk. Bu şu demek; bu yangında bizim ciğerlerimiz ölmüş. Toplam 6 bin hektar büyüklüğünde bir alanda gerçekleşen bir faciadan bahsediyoruz. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı kampanya dahilinde İzmir küllerinden tekrar doğacak” dedi.

Önce hasar tespit

Orman yangınlarının yaralarının sarılmasına ve devam edecek sürece ilişkin bir değerlendirme yapan Başkan Sengel; “ Genel itibariyle yanan ormanlık alanların ne zaman ağaçlandırılacağına dair herkesin soruları var. Bugün bu konuyla alakalı konuşmacıların özellikle belirttiği bazı hususlar var. Şu anda alanda ağaçlandırma çalışmalarına uygun bir pozisyon yok. Bu aşamada atılacak adım öncelikle gerekli hasar tespitlerini yapılması ve yanan alanın temizlenmesidir” dedi.

Konuyla alakalı olarak eğitimin önemine de değinen Başkan Sengel; “Çevre ve orman konusunda da eğitim çok önemli. Tüm halkın doğaya, orman yangınlarının önlenmesine ilişkin eğitilmesi gerekiyor. Ciddi anlamda çok büyük bir hüzün içerisindeyiz. Çünkü yanan ormanlarımızla birlikte ağaçların yanı sıra birçok canlı da yok oldu. Biz, İzmir’in dağlarında yeniden çiçeklerin açmasını istiyoruz. Sonuç olarak bundan sonra hepimizin çok daha bilinçli ve tedbirli olması gerekiyor” dedi.