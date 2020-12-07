Sınır aşıldı!

İzmir ve Ege genelinde, hava sıcaklığındaki gece ve gündüz farkının arttığı bugünlerde, rüzgarın da olmamasından meydana gelen basınç farkı nedeniyle hava kirliliği problemi yaşanıyor. Havadaki insan sağlığına zararlı partikül madde oranı, sınır değerleri birçok kez aştı

Sınır değeri, 24 saat ortalaması 50 mikrogram/metreküp olması gereken PM10 değerleri, saatlik olarak yapılan ölçümlere göre en yüksek, İzmir Alsancak’ta 488,87, Çiğli’de 386,78, Güzelyalı’da 360,56, Şirinyer’de 248,57, Bayraklı’da 264,15, Gaziemir’de 211,52, Karşıyaka’da 206,95, Bornova’da ise 156,89 olarak ölçüldü.

Çöpten enerji üretmeliyiz

Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Levent Bilir, en önemli önlemin, çevreci enerji kaynaklarına yönelmek ile enerjiyi verimli ve tasarruflu kullanmak olduğunu belirtti. Bilir, “İzmir’de, mutlaka çöpten enerji seçeneği de hayata geçmeli. Temiz enerji kaynakları kullanılırsa hava kirliliği sorunu kendiliğinden çözülür.” dedi. n 4'te



