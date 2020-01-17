Soğuktan Tavşan Evi'nde korunuyorlar

Bayburt'ta çiftçilikle uğraşan kuzenler Muharrem Kocaağa (28) ve İslam Er (19), köylerinde inşa ettikleri 'Tavşan Evi'nde, doğal yaşam alanı karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan tavşanlara bakıyor. Her gün 100'e yakın tavşanla yakından ilgilenen kuzenler, bugüne kadar yüzlerce hayvanı da tedavi ettirip, doğaya bıraktı.

Merkeze bağlı Akbulut köyünde yaşayan Muharrem Kocaağa ve kuzeni İslam Er, doğal yaşam alanları karla kaplanan, bu nedenle yiyecek bulmakta zorlanan aç ve yaralı tavşanlara kucak açmak için, kulübe yapmaya karar verdi. Çiftçilikle uğraşan hayvan dostu kuzenler, kolları sıvayarak, köylerinde kendi imkanlarıyla kulübe inşa etti. Kuzenler, bölgede yardıma muhtaç tavşanları, 'Tavşan Evi' adını verdikleri kulübede beslemeye başladı. Her gün 100'e yakın tavşanla yakından ilgilenen kuzenler, bugüne kadar yüzlerce hayvanı da tedavi ettirip, doğaya bıraktı. Karadeniz'in zorlu coğrafyasında aç ve bakıma muhtaç tavşanların gönül dostu olan kuzenler, arazilerindeki işlerinden arta kalan zamanı, yakından ilgilendikleri Tavşan Evi'ndeki misafirleriyle geçiriyor. Tavşanlara severek bakan kuzenlere, Türk Kızılay'ı Bayburt Şubesi ve bazı gönüllüler ise yem ve havuç desteğinde bulunuyor.

Tüm bakımlarını üstlendi

Gönüllü olarak tavşanların bakımlarını üstlenen Veteriner Hekim Murat Kerem Çavdar da Muharrem Kocaağa ve İslam Er'in örnek bir işe imza attığını söyleyerek, "Burada 100'den fazla tavşan var. Bu tavşanların aşıları ve mevsimsel olarak ortaya çıkan hastalıklarıyla ilgili çalışmalar yapacağız" diye konuştu.

