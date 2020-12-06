Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel’in yağışlar ve kuraklıkla ilgili soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Eğer 2020 yılının geri kalan günlerinde yeterli yağış düşmezse, 2020 yılı son 5 yılın en kurak yılı olabilir” dedi

2020 yılı Ocak – Kasım döneminde Türkiye genelinde düşen yağış miktarının 445 mm olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, bu değerin uzun yılların ortalamasından yüzde 3.7 oranında az olduğunu söyledi.

2020 yılında en fazla yağış alan illerin Rize, Trabzon, Giresun, Artvin ve Şırnak olduğunu açıklayan Pakdemirli, en az yağış alan illerin ise Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Ankara ve Yozgat olduğunu söyledi. Sertel’in İstanbul, Ankara ve İzmir’in yağış oranlarına ve su sıkıntısı yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin sorusunu da yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

“İstanbul barajlarında aktif doluluk oranı yüzde 27 olup, hiç su gelmese dahi İstanbul’un yaklaşık 3 ay yetecek suyu vardır. Ayrıca, önümüzdeki aylardaki yağışlı periyotta gelecek akımlarla birlikte İstanbul’da su sıkıntısı yaşanması beklenmemektedir. Ankara barajlarında aktif doluluk oranı yüzde 13,1 olup, geçen yıl aynı tarihteki doluluk oranından daha fazladır. Hiç su gelmese bile Ankara’nın yaklaşık 5 ay yetecek suyu vardır. İzmir barajlarında aktif doluluk oranı yüzde 37,1 olup, hiç su gelmese bile 5,5 ay yetecek suyu vardır. Ayrıca, bugünkü durumda günlük su ihtiyacının yüzde 50’ye yakınını YAS kuyularından karşılama imkanı vardır. Dolayısıyla İzmir’de su sıkıntısı yaşanması beklenmemektedir.”

Kuraklık yaşayan iller

Meteorolojik kuraklık analizlerini de paylaşan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

“Son 12 aylık (Kasım 2019-Ekim 2020) dönemde; Marmara Bölgesi’nin batısı, Ege Bölgesi’nin kuzeybatısı, Karadeniz Bölgesi’nin ortası ile doğu iç kesimleri, İç Anadolu Bölgesi’nin orta ve doğusu, Doğu Anadolu Bölgesi’nin batısı ve doğusu ile lokal olarak Kütahya, Uşak, Antalya ve Osmaniye civarlarında değişen şiddetlerde kuraklık yaşanmaktadır. Son 6 aylık dönemde; Karadeniz Bölgesi’nin orta kesimleri, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri’nin orta ve doğusu, Batman hariç Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tamamı, Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğusu ile batısı ile lokal olarak Antalya, Aydın ve İstanbul’da değişen şiddetlerde meteorolojik kuraklık yaşanmaktadır. Son 3 aylık dönemde; Marmara Bölgesi’nin doğusu ve batısı, Ege Bölgesi’nin kuzeyi ile orta kesimleri, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri’nin orta ve doğusu, Ordu hariç Karadeniz Bölgesi’nin tamamı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde değişen şiddetlerde kuraklık yaşanmaktadır.”