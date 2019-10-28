Sosyal medyada örgütlenip çevreyi temizliyorlar

İzmir'de sosyal medyadan örgütlenen 'Doğa için temizle' grubu Karagöl'de çöp topladı. Kentin oksijen kaynağı olan ormanlık bölgede toplanan çöpler arasında, yangınlara neden olan cam şişelerin ağırlıkta olması doğaya karşı duyarsızlığı gözler önüne serdi.

Sosyal medya üzerinden bir araya gelen ve 'Doğa için temizle' grubunu kuran çevre gönüllüleri, her hafta sonu bir araya gelerek belli bir bölgeyi temizliyor. Geçtiğimiz hafta sonu da toplanan gönüllüler bu kez kentin oksijen deposu olarak kabul edilen Karşıyaka'daki Karagöl Mevkii’ne gitti. Her yaştan 30 gönüllünün katıldığı etkinliğe çevredeki piknikçiler de destek verdi. Toplanan çöpler arasında ilk sırayı, yangınlara neden olan cam şişelerin alması ise dikkat çekti. Doğa gönüllüleri, vatandaşlardan ve özellikle piknikçilerden, güneş ışınlarının yansıması neticesinde orman yangınlarına neden cam şişeleri doğaya atmama çağrısında bulundu. Etkinliğin sonunda 65 büyük boy çöp poşeti doldu. Toplanan çöpler belediye ekiplerince bölgeden alındı.







