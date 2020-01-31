Sürdürülebilirlik yolunda yürüyoruz

İklim krizi ile mücadelenin gündemlerinde yer aldığını belirten Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, "Enerjinin verimli kullanımı, atık yönetimi ve suyun korunması konularını önceliklendiriyor, sürdürülebilirlik yolculuğunda emin adımlarla yürüyoruz" dedi.

Geleceğin ihtiyaçlarını ve dünyayı bekleyen engelleri göz önünde bulundurup, sürdürülebilirlik yolunda adımlar atan Yaşar Topluluğu, 2007 yılında gönüllü imzacıları arasında yer aldığı BM Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında 2009 yılından bu yana sürdürülebilirlik faaliyetlerini raporluyor. Pınar'ın sürdürülebilirlik hedeflerini, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu hale getirdiklerini dile getiren Dr. Mehmet Aktaş, "Hedefimiz, bugünün kaynaklarıyla dünyamızı geleceğe taşımak, gelecek nesillere de daha iyi bir yaşam sunmak. Dünyamız da ekonomi de hızla değişiyor. Sürdürülebilirliği dahil etmediğimiz iş süreçlerinin rekabetçi olma şansı bulunmuyor" dedi.

Pınar'a 'A' puan

"İklim krizi yarının değil, bugünün sorunudur" diyen Dr. Mehmet Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çalışmalarımızın bir yansıması olarak CDP'nin (Karbon Saydamlık Projesi) Türkiye girişimi tarafından CDP Türkiye İklim ve Su Liderleri Ödülleri iklim ve su kategorilerinin her ikisinde de "A" puanı alarak Türkiye liderleri arasına adımızı yazdırdık. Bunun yanında CDP Türkiye İklim Değişikliği Raporu 2018 yılı sonuçlarına göre 7000 şirket arasında 'B' puana layık görüldük. Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda ilerleyerek daha iyisini başarmayı amaçlıyoruz."

En büyük destekçimiz

Yaşar Topluluğu markalarından Pınar'ın 'sürdürülebilir bir ekosistem yaratma fikri'yle doğduğunu belirten Dr. Mehmet Aktaş, "Pınar, Yaşar Topluluğu Onursal Başkanı Selçuk Yaşar'ın 'Çocuklar daha çok ve sağlıklı süt içmeli' idealiyle kuruldu. Bu idealin peşinde, iş süreçleriyle sürdürülebilirliği birleştiren, doğaya ve insana saygı duyan Pınar olarak tüm paydaşlarımız için değer yaratıyoruz. Sürdürülebilirlik yolculuğunda en büyük desteği de paydaşlarımızdan alıyoruz" dedi.